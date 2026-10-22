Фабрика "Комфорт меблі" впроваджує рішення, які стають звичними для ринку кухонь.

Початок історії підприємства

Історія фабрики почалася у 2002 році, а назву "Комфорт меблі" підприємство отримало у 2004-му. За даними фабрики, вона першою в Україні та на теренах колишнього СНД налагодила промислове виробництво письмово-комп'ютерних столів.

Однією з перших фабрика запропонувала розпашні шафи з широким вибором додаткового внутрішнього наповнення: сучасними тримачами для краваток, штанів і ременів, різноманітними висувними шухлядами та органайзерами для зручного й упорядкованого зберігання речей.

Широкий вибір кухонних фасадів

У 2008 році фабрика запропонувала широку гаму плівкових МДФ-фасадів, відкривши покупцям більше можливостей для вибору кольорів, фактур і дизайну кухні.

"Хай-тек": серія, що стала другим ім'ям фабрики

Кухонна серія "Хай-тек" стала найпопулярнішою в історії підприємства. Її впізнавали в Україні та за кордоном, а покупці й партнери нерідко називали саму фабрику просто "Хай-тек".

Кухонні антресолі — новий стандарт

Фабрика однією з перших запровадила в серійному виробництві кухонні антресолі над верхніми шафами. Таке рішення збільшувало простір для зберігання та дозволяло ефективніше використовувати висоту приміщення.

Сучасні технології виробництва

Сьогодні "Комфорт меблі" має власні фарбувальні лінії для МДФ-фасадів і застосовує технологію нанесення UF-фарби на ДСП, яку використовують лише окремі меблеві підприємства України.

Цифрові сервіси та пряме замовлення

Власні програмні рішення дозволяють клієнтам оформлювати замовлення, обирати дату відвантаження та відстежувати виконання без зайвих посередників.

Через інтернет-магазин komfortmebli.com.ua можна ознайомитися з асортиментом, безкоштовно створити 3D-проєкт кухні та замовити її безпосередньо у виробника.

Повний цикл: від заміру до монтажу

"Комфорт меблі" забезпечує комплексний сервіс:

• Заміри приміщення.

• Індивідуальне 3D-проєктування.

• Виготовлення.

• Комплектацію сантехнікою та побутовою технікою.

• Адресну доставку.

• Збирання й монтаж.

Клієнтоорієнтованість як перевага

Поєднання власного виробництва, цифрових інструментів та повного комплексу послуг вирізняє "Комфорт меблі" на українському ринку кухонь.

За оцінкою і широтою сервісу, підприємство має підстави претендувати на лідерську позицію №1 за клієнтоорієнтованістю.

Не слідувати тенденціям, а створювати їх

Від письмово-комп'ютерних столів і функціональних шаф до серії "Хай-тек", кухонних антресолей та сучасних покриттів — фабрика послідовно розвиває нові рішення для дому.

Сьогодні основний напрям діяльності фабрики "Комфорт меблі" — виробництво сучасних кухонь. Водночас фабрика виготовляє шафи-купе, розпашні шафи, комоди та меблі для передпокою — усе для сучасного, продуманого й комфортного облаштування оселі.