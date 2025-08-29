Ветерани з охоронної компанії "Тигр" захищають шелтер "Місто Добра" для жінок і дітей

Колишні військові віднаходять нову місію в цивільному житті. Тепер вони забезпечують безпеку шелтеру "Місто Добра" в Чернівцях, де прихисток отримують жінки та діти, які постраждали від домашнього насильства й війни.

В охоронній компанії "Тигр" працює значна кількість ветеранів, для яких ця робота стала способом адаптації після фронту. Серед них — Сергій, колишній боєць Добровольчого Українського Корпусу "Правий сектор". Він зізнається: повернення до цивільності після поранень і контузій було надзвичайно важким.

"Майже рік я практично не виходив з дому. А коли прийшов у компанію, думав — ненадовго. Та залишився вже дев’ять років. Бо тут побратими, розуміння, і це допомагає триматися", — розповідає Сергій.

За словами засновника "Тигру" Петра Данка, у компанії працюють ветерани, які мають бойові поранення, але не втратили бажання бути корисними:

"Ми знайшли їм місце, і хлопці виконують важливу роботу".

Одним із ключових об’єктів, які охороняють ветерани, є шелтер "Місто Добра".

"Ми знаходимось сьогодні в центрі матері й дитини "Місто Добра", який охороняє компанія "Тигр". На цьому об’єкті також служать військовослужбовці. Є системи контролю доступу й відеоспостереження, які допомагають охоронцям виконувати свої функції", — зазначає Іван Данко, заступник генерального директора компанії.

Та найголовніше — це відчуття безпеки, яке отримали жінки в шелтері.

"Специфіка "Міста Добра" полягає в тому, що тут проживають жінки, які опинилися в складних життєвих обставинах, переселенки, а також постраждалі від домашнього насильства. До появи охорони були випадки, коли кривдники намагалися проникнути на територію: перелазили через паркан, погрожували. Це було страшно. Тепер, на щастя, вже такого немає, бо працює цілодобова охорона, є камери, і жінки під захистом", — каже Любов, в.о. адміністратора центру "Місто Добра".

Адміністрація шелтеру підтверджує: охорона принесла спокій і впевненість.

"Ми дуже вдячні тим, хто стоїть на захисті. Співпрацюємо добре, маємо порозуміння — вони якісно виконують свою роботу", — додає медичний директор закладу "Будинок метеликів" Денис.

Для ветеранів ця робота стала новою місією. Вони залишаються там, де найбільше потрібен захист: поруч із тими, хто пережив насильство, втрати й пошук нового життя.