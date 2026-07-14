Ветерани, бізнес та зірки — ПриватБанк запустив іміджеву кампанію про життя тут і зараз

Власна справа, дім, ремонт, нова машина, омріяна освіта чи просто похід у гори, або ж довгоочікувана відпустка — все це починається із першого кроку. І ПриватБанк є надійною опорою на кожному етапі шляху до своєї мрії.

Банк запустив масштабну іміджеву кампанію "Щось робиш - щось буде", яка креативно відображає win-win взаємодію із клієнтами, де банк — це більше ніж фінансова установа, це партнер у втіленні мрій, амбіцій і цілей.

"Клієнт і його потреби — те, що було і буде на першому місці для нас. Це те, що визначає нашу фінансову стратегію, цілі, інструменти підтримки. І тому дуже важливо відповідати запиту цього клієнта. Який він зараз? І наші дослідження, і соціологічні опитування показують, що під час війни немає часу відкладати щось на потім, а треба жити своє життя на повну тут і зараз, не чекаючи кращого часу. Відкривати бізнес, створювати родини, купувати своє перше житло, чи більше часу проводити із рідними. Ми поряд у всіх цих важливих для наших клієнтів моментах", — відзначив Мікаель Бьоркнерт, голова правління банку.

"Щось робиш - щось буде" — це про мотивацію клієнтів втілювати те, про що вони давно мріяли і не могли наважитись. Кампанія нагадує, що кожен крок у напрямку до цілі завжди приводить до результатів: інколи перемог, інколи уроків. Але він точно трансформує.

А ПриватБанк пропонує доступні, персоналізовані, діджитальні інструменти: кредити, навчання, які роблять цей перший крок зручним, менш стресовим і більш фінансово стабільним.

Все це формує довіру клієнтів до банку. Згідно з регулярними дослідженнями Brand Health Tracking за перший квартал 2026 року, рівень довіри до ПриватБанку вищий ніж у інших фінустанов на ринку й становить 49%, бо ПриватБанк пропонує доступні, персоналізовані та діджиталізовані продукти, що спрощують та покращують життя клієнтів.

Масштабна медійна кампанія охопить ключові канали комунікації, серед яких радіо, зовнішня реклама, діджитал-відеоплатформи, соціальні мережі — Instagram, TikTok, Facebook та банерні мережі.

Для запуску нової іміджевої кампанії ПриватБанк створив музичний ролик за участі виконавця thekomakoma, який нині служить у лавах Збройних сил України. Амбасадорами кампанії стали Аміль і Раміль з Курган & Agregat, ветеранка Руся Данілкіна, представники українського бізнесу: Марчук Хліб, Nick.sense та клієнти банку, які розвивають власні проєкти, займаються бізнесом, творчістю або трансформують країну кожен на своєму рівні. Усі вони показують своїм прикладом, що щастя може бути у простих діях: довгоочікуваному ремонті, освідченні в коханні, зборі урожаю з онуками чи відкритті бізнесу з партнером.

У кожного своє розуміння щастя, але воно буде, коли мріяти, вірити і щось робити, аби рухатися йому назустріч. ПриватБанк же поряд на кожному відтинку цього шляху.