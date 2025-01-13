VEON підписує протокол про наміри з Cohen Circle для виведення Київстар на біржу Nasdaq

VEON Ltd. (Nasdaq: VEON), глобальний цифровий оператор ("VEON" або, разом з дочірніми компаніями, "Група"), та Cohen Circle Acquisition Corp. I ("Cohen Circle"), спеціалізована компанія з придбання активів (Nasdaq: CCIRU), сьогодні оголосили про підписання протоколу про наміри щодо спільного ведення бізнесу з метою опосередкованого розміщення компанії "Київстар", цифрового оператора VEON в Україні, на фондовій біржі Nasdaq Stock Market LLC ("Nasdaq") у Сполучених Штатах Америки.

Завершення цієї транзакції зробить "Київстар" однією з перших українських компаній, які представлені на американській фондовій біржі, що дозволить американським та іншим міжнародним інвесторам безпосередньо брати участь у розвитку "Київстар" та у ширшому відновленні економіки України.

"Київстар" - провідний цифровий оператор України, що має найбільшу в країні мережу мобільного та фіксованого зв'язку та обслуговує близько 24 мільйонів абонентів. Портфель цифрових послуг "Київстар" включає цифрову медичну платформу Helsi із зареєстрованою базою користувачів у 28 мільйонів та платформу кіно та телебачення "Київстар ТБ".

"Київстар" також є провідним постачальником корпоративних послуг в Україні, що надає підтримку українському бізнесу за допомогою хмарних рішень, рішень у сфері кібербезпеки та штучного інтелекту, а також є зростаючим гравцем на ринку розробки програмного забезпечення в Україні через підрозділ Kyivstar Tech. Окрім цього, "Київстар", як бажаний партнер для міжнародних технологічних компаній, нещодавно підписав знакову угоду зі Starlink про запровадження в Україні супутникового зв'язку Direct to Cell, що допоможе посилити стійкість комунікаційної інфраструктури в країні.

"Ми пишаємося тим, що з виходом «Київстар» на фондову біржу Nasdaq ми відкриваємо для України американський та глобальний ринки. Як найбільший приватний інвестор в Україні, ми, завдяки цьому важливому кроку, ще більше посилюємо наш заклик "Інвестуй в Україну зараз!", демонструючи потенціал зростання країни та пропонуючи американським інвесторам прямий доступ до її майбутніх економічних можливостей", - коментує Огі К. Фабела ІІ, Голова правління та засновник VEON .

"Угода, якої ми досягли з Cohen Circle, є значним кроком у реалізації стратегії VEON, спрямованої на збільшення інвестиційної привабливості наших ключових активів, у тому числі через їх розміщення на біржі, де це доцільно. Цей крок також підкреслює нашу відданість відновленню України шляхом залучення інвестицій. Ми раді бачити інтерес інвесторів до історії успіху "Київстар" та їхню високу оцінку потенціалу України. Ми сповнені рішучості наполегливо працювати над успішним завершенням цього процесу, який дозволить компанії "Київстар" стати унікальною можливістю для міжнародних інвесторів, одночасно акцентуючи увагу на інвестиційній привабливості України", - зазначає Каан Терзіоглу, СЕО VEON Group.

"В історії "Київстар" і України сьогодні починається нова глава. Це не просто про бізнес – це про віру в Україну та її майбутнє. Ми разом з VEON взяли на себе зобов'язання інвестувати один мільярд доларів у розвиток країни, і тепер відкриваємо шлях для глобальних інвесторів. Переконаний, що цей крок надихне й інших великих інвесторів повірити в потенціал України та інвестувати в її майбутнє вже сьогодні, не чекаючи завершення війни", - коментує Олександр Комаров, СЕО "Київстар".

""Київстар" володіє всіма якостями, які відповідають нашим очікуванням щодо партнерів з об’єднання бізнесу - міцні позиції в бізнесі, сильний менеджмент і можливості для масштабного зростання. Ми надзвичайно раді співпрацювати з VEON та пропонувати інвесторам вигідну можливість інвестувати в економічний розвиток України", - зазначає Бетсі Коен, Голова Правління та СЕО Cohen Circle Acquisition Corp. I.

Підписання протоколу про наміри дозволить VEON та Cohen Circle опрацювати можливість об'єднання бізнесу між VEON Holdings B.V. ("VEON Holdings") та Cohen Circle з метою непрямого лістингу "Київстар", дочірньої компанії VEON Holdings, на фондовій біржі Nasdaq. VEON продовжить володіти мажоритарним пакетом акцій цієї компанії, що котуватиметься на фондовій біржі. Сторони планують оголосити про додаткові деталі щодо об'єднання бізнесу після підписання остаточної угоди, що, як очікується, відбудеться до початку другого кварталу 2025 року.

В рамках підготовки до об'єднання бізнесу VEON проведе реорганізацію VEON Holdings, що відбудеться до завершення транзакції. Ця реорганізація буде завершена шляхом поділу, передбаченого законодавством Нідерландів, в результаті якого VEON Holdings, яка залишиться зареєстрованою в Нідерландах, буде володіти лише компанією "Київстар" та її дочірніми компаніями, а також деякими іншими окремими активами та зобов'язаннями. У свою чергу, новостворена компанія буде володіти іншими основними операційними дочірніми компаніями та активами VEON.