Вартість ШІ-пошуковика Perplexity потроїлася до дев’яти мільярдів доларів

Американський стартап Perplexity AI, який створює пошукову систему на основі штучного інтелекту (ШІ), залучає 500 млн дол у четвертому раунді фінансування цього року, потроївши свою оцінку до 9 млрд дол.

Про це пише Financial Times.

Зазначається, що раунд на 500 млн дол очолила компанія Institutional Venture Partners за участю Nvidia, New Enterprise Associates, B Capital і T Rowe Price.

Серед попередніх інвесторів були Vision Fund 2 від SoftBank, засновник Nvidia та Amazon Джефф Безос, а також кілька відомих імен з індустрії ШІ, таких як співзасновник OpenAI Андрій Карпаті та головний спеціаліст з ШІ компанії Meta Янн Лекун.

Група швидко зростала цього року, її продукт отримував сотні мільйонів запитів на місяць. Вона має 15 млн активних користувачів на місяць, причому більша частина цього трафіку йде зі США.

Після того, як у жовтні OpenAI залучила 6,6 млрд дол інвестицій, Perplexity зіткнулася з інтересом з боку нових інвесторів. Під керівництвом колишнього стажера Google Аравінда Шрініваса компанія Perplexity залучила цього літа 250 млн дол на додаток до попередніх раундів фінансування у січні та квітні.