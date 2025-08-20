ВАКС призначив справу голови АМКУ Кириленка до розгляду по суті

Вищий антикорупційний суд призначив справу голови АМКУ Кириленка до розгляду по суті, а його захист хотів у понад 8 разів зменшити заставу

Про це у Telegram повідомляє Transparency International Ukraine.

"Сьогодні ВАКС завершив підготовче провадження у справі голови АМКУ Павла Кириленка про незаконне збагачення та недостовірне декларування та призначив на 28 серпня розгляд по суті", – говориться у повідомленні.

"Захист клопотав про зменшення застави Кириленку у понад 8 разів — з 25 млн грн до 3 млн грн. Мовляв, поведінка Кириленка "бездоганна", заставодавцю треба повернути гроші, а "страховкою" для держави є арештоване майно обвинуваченого. ВАКС відмовив у задоволенні цього клопотання", – зазначає Transparency International Ukraine.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що судді Вищого антикорупційного суду відмовилися відсторонити від посади голову Антимонопольного комітета України Павла Кириленка, якого обвинувачують у незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні.

Раніше повідомлялося, що Антикорупційні органи відкрили для ознайомлення матеріали у справі за підозрою чинного керівника Антимонопольного комітету України у недекларуванні майна Павла Кириленка та його дружини Алли – у пособництві в незаконному збагаченні.

Кириленко не вказав у своїй декларації за 2024 рік 20 об’єктів нерухомості та люксовий автомобіль, які були зареєстровані на родичів його дружини.