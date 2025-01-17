В Україні за 2024 рік знизився попит на нові бензинові авто
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У 2024 році автопарк України поповнили 27,9 тисячі нових авто з бензиновими двигунами, що на 2% менше, ніж у 2023 році
Про це повідомляє "Укравтопром".
Зменшилась і частка бензинових авто у загальних продажах нових легковиків. Якщо у 2023 році вони охоплювали 47% ринку нових авто, то зараз – 40%.
До Топ-5 моделей нових легковиків з бензиновими ДВЗ потрапили:
- MAZDA CX5 - 1738 од.;
- KIA Sportage - 1582 од.;
- RENAULT Duster - 1553 од.;
- SKODA Octavia - 1278 од.;
- HYUNDAI Tucson - 1210 од.
Водночас попит на імпортовані вживані авто з бензиновими ДВЗ збільшився на 9%, до 105,3 тис. од. Вони охопили 47% первісних продажів вживаних легковиків, проти 45% у 2023р.
Топ-5 імпортованих вживаних бензинових авто:
- VOLKSWAGEN Golf - 7219 од.;
- AUDI Q5 - 4578 од.;
- VOLKSWAGEN Tiguan - 4414 од.;
- NISSAN Rogue - 4042 од.;
- RENAULT Megane - 3922 од.