В Україні за 2024 рік знизився попит на нові бензинові авто

У 2024 році автопарк України поповнили 27,9 тисячі нових авто з бензиновими двигунами, що на 2% менше, ніж у 2023 році

Про це повідомляє "Укравтопром".

Зменшилась і частка бензинових авто у загальних продажах нових легковиків. Якщо у 2023 році вони охоплювали 47% ринку нових авто, то зараз – 40%.

До Топ-5 моделей нових легковиків з бензиновими ДВЗ потрапили:

MAZDA CX5 - 1738 од.;

KIA Sportage - 1582 од.;

RENAULT Duster - 1553 од.;

SKODA Octavia - 1278 од.;

HYUNDAI Tucson - 1210 од.

Водночас попит на імпортовані вживані авто з бензиновими ДВЗ збільшився на 9%, до 105,3 тис. од. Вони охопили 47% первісних продажів вживаних легковиків, проти 45% у 2023р.

Топ-5 імпортованих вживаних бензинових авто: