В Україні дорожчає морква: за тиждень ціна зросла на понад 10%

З кінця минулого тижня вона зросла в ціні в середньому на 11%.

Про це повідомляє EastFruit.

Зростанню цін, зазначають аналітики, сприяє помітне підвищення торгівельної активності щодо цього коренеплоду впродовж останніх двох тижнів.

Нині ціна на моркву високої якості в Україні вже в середньому на 83% вища, ніж рік тому. При цьому більшість господарств призупинили продаж моркви високої якості в очікуванні ще більшого зростання цін і заклали основний обсяг врожаю на зберігання.

До реалізації вони пропонують лише надлишки, внаслідок чого пропозиція моркви на ринку дещо обмежена.

Станом на 19 грудня виробники готові відвантажувати моркву за ціною 20-28 грн за кілограм (0,48-0,67 дол за кг) залежно від якості, регіону та інших умов угоди.

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