В Польщі інспекція забракувала понад 20 тонн української пшениці

Торгівельна інспекція з якості сільськогосподарської та харчової продукції Польщі (IJHARS) вирішила заборонити обіг на польському ринку партії пшениці твердих сортів загальною вагою 21,998 тонн, що була імпортована з України.

Про це повідомляє IJHARS, передає "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що рішення ухвалено через низький вміст білка в партії пшениці твердих сортів та було негайно виконано.

Інспектори IJHARS винесли аналогічне рішення про заборону ввезення до Польщі восьми партій рису вагою 200 тонн, імпортованих з М'янми, через наявність у них мертвих шкідників.

Як повідомлялося, IJHARS із березня 2024 року посилила контроль за надходженням до Польщі агротоварів. Головний інспектор IJHARS Пшемислав Рзодкевич (Przemysław Rzodkiewicz) у березні заявив, що за 2023 рік 1,4% партій продукції з України, що піддалися огляду комісією на кордоні, було забраковано.

Польща протягом року вводила заборони для доступу на свій ринок 22,59 тонн насіння льону, 46 тонн пивоварного ячменю, 15,61 тонн українського морозива, 10,55 тонн бісквітних тістечок, 5,34 тонн бубликів загальною вагою 10,55 тонн, імпортованих з України, а 9 квітня - для трьох партій українських бубликів загальною вагою 5,34 тонн, 57,66 томатної пасти.

Торгівельна інспекція Польщі на початку квітня 2024 року заявила про найбільший в її історії штраф у 1,5 млн злотих (приблизно 380 тис дол), накладений на компанію-імпортера через ввезення на польський ринок з України 11,5 тис тонн технічного ріпаку та кормової пшениці.