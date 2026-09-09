V Міжнародний винний форум у Києві: 21 українське вино представить Україну на світовій карті

18 вересня 2026 року у Києві відбудеться V Міжнародний форум "Українське вино — частина світової культурної спадщини. Від Трипілля до наших днів", під час якого буде представлено 21 вино-переможець V ювілейного Всеукраїнського відбору офіційних вин амбасадорів України 2026.

Ці вина отримали статус Ukrainian Wine Ambassador 2026 та представлятимуть українську виноробну культуру на міжнародному рівні, зокрема у світовому центрі винної культури La Cité du Vin у Бордо (Франція).

Форум є унікальною платформою, що поєднує виноробство, культуру, науку та дипломатію, відкриваючи світові багатовікову історію української винної спадщини — від давніх традицій до сучасних досягнень галузі.

Організатором проєкту виступає Українська корпорація по виноградарству і виноробній промисловості "Укрвинпром" — офіційний партнер в Україні Fondation pour la Culture et les Civilisations du Vin та La Cité du Vin (Бордо, Франція), у співпраці з Національною академією керівних кадрів культури і мистецтв та Генеральною дирекцією з обслуговування іноземних представництв.

У межах форуму відбудуться професійні дискусії за участю представників виноробної галузі, дипломатичного корпусу, державних установ, міжнародних організацій, науки та культури. Учасники говоритимуть про розвиток українського виноробства, збереження культурної спадщини, роль вина у міжнародній дипломатії та перспективи популяризації бренду Wine of Ukraine у світі.

Особливістю заходу стане презентація українських вин у поєднанні з гастрономічними традиціями регіонів України, що дозволить показати вино як частину культурного коду та історії нашої держави.

У рамках V ювілейного відбору професійне журі, до складу якого увійшли провідні сомельє, винороби, технологи та науковці, провело незалежне оцінювання вин у форматі сліпої дегустації. За результатами було визначено 21 найкраще українське вино, яке стало винним амбасадором України 2026 року.

Генеральний директор "Укрвинпрому" Володимир Кучеренко зазначає:

"Українське вино сьогодні — це не лише якісний продукт, а й історія нашої землі, культури та людей. Проєкт Ukrainian Wine Ambassador створює можливість представити світу українські теруари, унікальні сорти винограду та сучасний потенціал нашої виноробної галузі".

V Міжнародний форум стане місцем зустрічі тих, хто формує майбутнє українського вина, та черговим кроком у зміцненні позицій України на світовій винній карті.

Для участі у форумі необхідна попередня реєстрація за посиланням.

Партнери заходу:

Platinum: АБ "УКРГАЗБАНК"

Gold: Поліграфкомбінат "Україна", ТОВ НВА "Перлина Поділля"

Silver: Shabo

Partners: Український інститут вина, Деренівська Купіль, Riedel, Офіційний дистриб'ютор Riedel в Україні корпорація - MIRS, Представництво Президента України в Автономній Респібліці Крим, UCAB, BASF, АСУ, НУХТ, ALVIVA Group.