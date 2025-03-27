В Greenville на Печерську стартував продаж квартир у 3-му будинку

У столичному житловому комплексі Greenville на Печерську, який будує група компаній Greenville, розпочався продаж квартир у третьому будинку.

Для покупців доступні функціональні однокімнатні та двокімнатні квартири з чудовим панорамним видом на Печерськ. Вільні планування дозволяють власнику створити оселю мрії на будь-який смак.

У компанії відзначають, що найвигідніші ціни саме на старті будівництва. Отже, тим, хто бажає жити в серці столиці в сучасній квартирі бізнес-класу, треба поквапитися.

Зазначимо, що є можливість придбати квартиру у розтермінування на максимально вигідних умовах.

Про комплекс

Житловий комплекс бізнес-класу Greenville на Печерську розташований в найбільш престижному історичному районі Києва.

Це технологічний простір, створений за архітектурною концепцією "місто в місті", з акцентом на чіткій геометрії форм ззовні та інноваційності всередині. У будівництві використовується монолітно-каркасна система, екологічно чисті та довговічні матеріали найвищої якості, а головний акцент зроблений на функціональності, практичності, ергономіці простору.

У комплексі є багатоярусний підземний паркінг в стилобітній частині, індивідуальна система доступу, зелені лаунж-зони, бізнес-простір, ігрова дитяча кімната, колясочна, лапомийка для домашніх тварин. Фасад побудований з керамограніту, навісні вентильовані фасади утеплені базальтовими мінераловатними плитами. Вхідна група готельного типу, створена за індивідуальним дизайнерським проектом.

У цьому проекті забудовник реалізував бажання створити цілий спосіб життя, людиноцентричний життєвий простір. Ми хочемо, щоб людина могла придбати не просто квадратні метри, а конкретні цінності, серед яких - безпека, родинний затишок, екологічність і необмежені можливості для життя, роботи, дозвілля, виховання дітей.

Про забудовника

З 2007 року Greenville, одна з найбільш успішних девелоперських компаній Львова, працює в сфері житлової та комерційної нерухомості, розробляє та будує багатофункціональні житлові комплекси. Зараз серед портфельних проєктів Greenville - комплекси комфорт-класу у Львові (Greenville Park Lviv, Greenville House, "Місто трав" та "Добра оселя") та два проєкти бізнес-класу в Києві - Greenville Park та Greenville на Печерську. З 2016 року Greenville також впроваджує міжнародні ініціативи в галузі альтернативної енергетики на території України, Польщі, Хорватії.