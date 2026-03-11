Успіх у Лас-Вегасі: як український бренд "Гетьман" вдруге переміг на виставці у США

Українські технології та досвід знову отримали найвищі оцінки на міжнародному рівні. У Лас-Вегасі завершилася виставка WSWA 2026 Access Live. Головну нагороду та золоту медаль там вдруге поспіль виборов бренд "Гетьман", цьогоріч з напоєм суперпреміумкласу "Київ". Минулого року з брендом "Київ" та "Гетьман Преміум якості".

"Оскар" у світі напоїв

Виставка WSWA у Лас-Вегасі – це подія рівня "Оскара" для професіоналів індустрії. Там збираються тисячі дистриб'юторів та сотні топових брендів з усього світу, а конкуренція за увагу експертів є надзвичайно високою. Перемогти складно, а отримати золото два роки поспіль – це вагоме підтвердження стабільності виробника.

Для американського ринку нагорода від WSWA є офіційним визнанням того, що продукт має високу якість. Цього року про успіх українського заводу вже писали провідні видання, а нинішня перемога лише закріпила статус бренду як надійного міжнародного гравця.

За що горілка "Київ" отримала "золото" у США?

За успіхом горілки "Київ" стоять десятиліття досвіду львівського заводу "Гетьман" – підприємства, яке вже давно стало синонімом стабільної якості для міжнародних експертів.

На відміну від світових гігантів, де виробництво більше нагадує конвеєр, завод "Гетьман" свідомо зберігає оптимальний масштаб виробництва. Це стратегічна перевага, яка дозволяє підприємству контролювати кожен етап – від ретельного відбору зернового спирту класу "Люкс" до моменту розливу в пляшки. Це високотехнологічна робота, де за кожною партією стоїть персональна відповідальність.

Експерти у Лас-Вегасі відзначили ідеальну прозорість та відсутність різкого спиртового присмаку. Секрет полягає в унікальних технологіях фільтрації.

Карпатська вода: для створення горілки на заводі "Гетьман" використовують воду з природних джерел Карпат.

Кришталева фільтрація: Напій проходить крізь складну систему очищення гірським кришталем. Це забезпечує максимальний ступінь чистоти та характерний "блиск" напою.

Спирт класу " Люкс " : Виключно високоякісна сировина, що проходить багатоступеневий контроль у власних лабораторіях заводу.

Дизайн, що передає велич столиці

Горілка "Київ" – це не лише про зміст, а й про форму. Дизайн етикетки та вишукана сувенірна упаковка втілюють характер української столиці – сучасний, величний та незламний. Елементи ручної роботи в оформленні роблять кожну пляшку довершеним об'єктом, який приємно презентувати партнерам чи друзям як статусний подарунок.

Це продукт для справжніх поціновувачів смаку та якості. Сьогодні горілка "Київ" від "Гетьман" – визнана світовою спільнотою. Перемога на головній виставці США вкотре довела: ми маємо свій еталон преміального алкоголю, який виборов першість серед найсильніших гравців світу.