"УП100: Бізнес". Вечір, який збере найяскравіших лідерів українського бізнесу

17 червня в одному просторі зберуться сто найвпливовіших представників українського бізнесу – власники компаній, інвестори, керівники виробництв, банкіри, технологічні підприємці та управлінці, які сьогодні визначають економічний курс країни. Для гостей це рідкісна можливість не лише побачити церемонію нагородження "УП100: Бізнес", а й стати частиною середовища, де народжуються нові партнерства, інвестиції та ідеї.

Переможці премії довели, що в Україні можливо будувати ринкові відносини, засновані на принципах доброчесності та вільної конкуренції.

"Я інвестую в Україну з 2002 року і відтоді особисто знаю багатьох успішних підприємців та стежу за їхньою діяльністю. Хоча сьогодні у світі часто домінують молоді підприємці, які нещодавно створили компанії майбутнього, мене не менше вражають ті, хто систематично досягав успіху в більш традиційних галузях завдяки наполегливості та довгостроковій праці.

Більшість із тих, хто сьогодні на вершині, виконали величезну роботу для промоції України як чудового місця для ведення бізнесу, і ми маємо бути їм за це дуже вдячні. Для мене було честю бути членом журі, особливо з огляду на те, що УП та ЕП робили протягом багатьох років", – каже член журі списку "УП100: Бізнес" Айварас Абромавичус, інвестор і підприємець, колишній міністр економічного розвитку і торгівлі України та ексочільник "Укроборонпрому".

Експертне журі та редакція "Економічної правди" визначили лауреатів у таких галузях: ІТ, мілтек, агро, промисловість, енергетика, будівництво, торгівля, фінанси, послуги. До окремої категорії входять представники малого бізнесу, які поділяють принципи ринкової економіки, створюють і підтримують робочі місця, допомагають Силам оборони та ветеранам.

"Мені випала честь бути співінвестором із кількома підприємцями, які очолюють цей список, і їхній успіх не став для мене несподіванкою. Мені імпонують підприємці, які відкриті: готові ділитися своєю історією, запрошувати інвесторів, підтримувати тих, хто страждає, і навіть захищати інші бізнеси, коли система починає їх пригнічувати", – коментує список переможців Абромавичус.

Список "УП100: Бізнес" формуватиметься раз на 10 років до річниці створення "Економічної правди". Приєднатися до розмови про те, як бізнес змінює країну, придбати квиток і потрапити на подію декади можна за посиланням.

Титульний партнер події – група Метінвест. Генеральними партнерами стали VYRIY, OTP BANK, Генерал Черешня, ПриватБанк. Захід також підтримали Фармацевтична компанія "Дарниця", Avesterra Group, Ario Law Firm, JEWELRY FACTORY №1, Корпорація "Біосфера", ДТЕК, Jeep, Аптека 9-1-1 та Aznauri.