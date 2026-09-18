United by Mining 2026: від стратегічного діалогу — до конкретних рішень

1 жовтня 2026 рокув Києві відбудеться міжнародний форум United by Mining, продовження стратегічного діалогу, започаткованого у 2025 році.

Україна входить у новий етап розвитку ресурсної галузі. Критична сировина, надра та промисловий потенціал більше не є лише питанням внутрішньої економічної політики. Вони стають частиною глобальної конкуренції за ресурси, технології, інвестиції та стійкість ланцюгів постачання.

У 2025 році United by Mining став майданчиком, де Україна заявила про свою роль у новій ресурсній архітектурі світу. У 2026 році головне питання — як перетворити цей потенціал на реальні проєкти, інвестиції, виробництва та довгострокові міжнародні партнерства.

Україна має значні запаси критичних мінералів і стратегічних ресурсів — літію, титану, графіту, марганцю, рідкісноземельних та інших видів сировини, необхідних для сучасної промисловості, енергетики, технологій та оборонного сектору.

Укладені домовленості зі США та ЄС створюють нові можливості для інтеграції України у глобальні ланцюги створення доданої вартості. Однак ресурс сам по собі не створює економічного ефекту. Для цього потрібні зрозумілі правила, інвестиції, сучасна інфраструктура, доступ до технологій, переробка та здатність держави й бізнесу діяти як партнери.

Саме цей перехід — від розмов про ресурсний потенціал до механізмів його реалізації — стане центральною темою United by Mining 2026.

Форум об'єднає представників держави, міжнародних фінансових інституцій, інвесторів, видобувних і промислових компаній, технологічного бізнесу та міжнародних партнерів, щоб говорити не лише про можливості, а й про конкретні інструменти їх реалізації.

Що визначатиме порядок денний

У фокусі United by Mining 2026:

• критична сировина як стратегічний актив України та її роль у європейських і глобальних ланцюгах постачання;

• інвестиції та фінансування — від геологорозвідки й видобування до переробки, логістики та промислового виробництва;

• Україно-американське партнерство та Фонд відбудови у контексті розвитку ресурсного сектору;

• євроінтеграція та європейська сировинна політика, зокрема місце України у формуванні стійких ланцюгів постачання;

• регуляторне середовище та інституційна спроможність — умови, за яких міжнародний і український капітал готовий заходити в довгострокові проєкти;

• переробка та створення доданої вартості в Україні замість експорту сировини;

• ресурсна база як фундамент промислового та оборонного потенціалу держави;

• нові моделі партнерства між державою, бізнесом та міжнародними інституціями.

Майданчик, де домовленості мають переходити в механізми

United by Mining 2026 покликаний стати простором для прямого професійного діалогу — без зайвої дистанції між державою, інвесторами та бізнесом.

Програма передбачає стратегічні дискусії, презентацію інвестиційних можливостей України, B2B-зустрічі, індивідуальні консультації та професійний нетворкінг.

Мета форуму — сформувати спільне бачення наступного етапу розвитку української добувної галузі та визначити конкретні кроки, необхідні для його реалізації.

Україна має шанс перейти від ролі постачальника ресурсів до ролі партнера, який бере участь у створенні продукту, технологій і доданої вартості. Це означає нові виробництва, робочі місця, інвестиції, податкові надходження та посилення економічної стійкості.

United by Mining 2026 — це продовження діалогу, який розпочався торік. Але цього разу — з фокусом на результат.

1 жовтня Київ знову стане місцем зустрічі тих, хто формує майбутнє української добувної галузі.