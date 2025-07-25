Найбільше злиття в історії залізниці США потребує схвалення Трампа

Union Pacific і Norfolk Southern ведуть переговори про найбільше злиття в історії американських залізниць, яке може оцінюватися у понад 200 млрд дол.

Про це пише Financial Times.

Union Pacific із Небраски підтвердила, що обговорює "просунуту стадію потенційного об’єднання бізнесу" з Norfolk Southern. Йдеться про створення першої трансконтинентальної залізничної мережі у США.

Можлива угода повинна отримати схвалення Ради з питань наземного транспорту та підтримку адміністрації президента Дональда Трампа. Сектор залізничних перевезень нині перебуває під тиском через коливання вантажопотоків, підвищення витрат на паливо та робочу силу, а також ризик нових мит.

За даними аналітиків, інтеграція двох операторів може зменшити затори у Чикаго, де поїзди нині переходять між перевізниками, і прискорити перевезення вантажів від узбережжя до узбережжя. Водночас клієнти побоюються, що об’єднана компанія отримає надмірну ринкову владу, що може вплинути на тарифи.

Попередні злиття у галузі вимагали значних поступок: компанії продавали маршрути конкурентам або дозволяли спільне користування коліями, аби уникнути монополізації.

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