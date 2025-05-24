Унаслідок нічної атаки росіян постраждав ТРЦ "Блокбастер"
Через атаку дронів, яку вчинили росіяни у ніч на 24 травня пошкоджено торгово розважальний центр "Блокбастер Молл".
Про це повідомлє Hromadske.
Російський дрон або уламки влучили в дах ТРЦ, ремонтні бригади вже усувають наслідки влучання.
Як зазначають у повідомленні, попри атаку, ТРЦ відчинений та приймає відвідувачів.
"Чимало магазинів відкриті, однак деякі все ж не працюють, як-от магазин одягу Sinsay, який найбільше постраждав унаслідок обстрілу", – додали у повідомленні.
Нагадаємо:
Увечері 23 травня в Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу російських ударних безпілотників, а згодом і балістики, на Київщині та у столиці є постраждалі.
Рятувальники ліквідовують наслідки одразу на кількох локаціях міста.
У Солом’янському районі пожежа виникла у квартирах на рівні 4 та 5 поверхів у житловій 5-поверхівці.
Рятувальники ліквідували пожежу силами 30 осіб і 8 одиниць пожежно-рятувальної та спеціальної техніки загоряння ліквідовано.
В Оболонському районі сталося загорання на балконах у 9-поверхівці на рівні 3, 4, 5 та 6 поверхів.
У Святошинському районі в одноповерховій нежитловій будівлі зі зберігання лакофарбових матеріалів через російську атаку сталася пожежа. Роботи тривають.