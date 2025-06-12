Укрексімбанк став фінансовим партнером угоди з придбання акцій "Хмельпиво"

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Банк надав кредитне фінансування в обсязі 3,2 млн євро для ТОВ "Костопільський завод скловиробів" з метою викупу частки у статутному капіталі одного з провідних регіональних пивоварних підприємств в Україні.

Кредитні кошти надано з метою підтримки вітчизняного виробника склотари у процесі розширення бізнесу та входження в сегмент пивоварної галузі.

Угода дозволить посилити вертикальну інтеграцію між виробництвом пакувальних матеріалів та готової харчової продукції.

"Фінансування угод із придбання активів українськими підприємствами — це дієвий інструмент стимулювання економіки, який дає змогу зміцнювати національний бізнес та сприяти його довгостроковій конкурентоспроможності як на внутрішньому, так і на зовнішніх ринках", — прокоментував директор департаменту корпоративного бізнесу приватного сектору АТ "Укрексімбанк" Андрій Мойсєєнко.

Придбання частки в ПрАТ "Хмельпиво" стане логічним етапом у диверсифікації бізнесу та оптимізації виробничих ланцюгів.

Укрексімбанк продовжує активну участь у фінансуванні проєктів, зокрема M&A, що сприяють розвитку промисловості, створенню нових робочих місць і підвищенню економічної стійкості країни.

"Ми бачимо в ПрАТ "Хмельпиво" унікальне поєднання виробничого потенціалу, впізнаваного регіонального бренду та глибокої пивоварної традиції.

Наша мета — інвестувати в модернізацію технологій з повагою до спадщини компанії, розширити продуктовий портфель та активно розвивати команду.

Ми прагнемо зміцнити позиції бренду як на регіональному, так і на загальноукраїнському ринку, спираючись на чотири ключові цінності — якісний продукт, багаторічну історію, сильну команду та довіру споживачів", — зазначив голова Наглядової ради ТОВ "Костопільський завод скловиробів" Дмитро Олійник.