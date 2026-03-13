Українську гру S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl номінували на премію BAFTA Games Awards

Гру S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, розроблену українською студією GSC Game World, що входить до бізнес-активів бізнесмена Максима Кріппи, номінували на премію BAFTA Games Awards у категорії Game Beyond Entertainment.

У цій категорії ігри оцінюють насамперед за зміст, ідею та здатність донести до гравців важливе повідомлення. Йдеться про проєкти, що мають сильний емоційний вплив, привертають увагу до соціальних питань або допомагають по-новому осмислити реальні проблеми.

"Ми надзвичайно раді повідомити, що S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl номінована на премію BAFTA в категорії Game Beyond Entertainment 2026. Дякуємо всім за вашу підтримку", — написали в офіційних соцмережах S.T.A.L.K.E.R.

BAFTA Games Awards — це щорічна церемонія нагородження, яку проводить British Academy of Film and Television Arts. Премія відзначає найкращі відеоігри, студії та досягнення ігрової індустрії за попередній рік.

Під час церемонії нагороди присуджують у різних категоріях — зокрема за найкращу гру року, дизайн, наратив, технічні досягнення та інші аспекти розробки відеоігор. Премія BAFTA вважається однією з найпрестижніших у світовій ігровій індустрії.

Переможців BAFTA Games Awards 2026 оголосять у квітні під час церемонії нагородження.