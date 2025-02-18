Український бренд елітного алкоголю HETMAN здобув золото на WSWA’s Access LIVE 2025 в США

Український бренд елітного алкоголю "Гетьман" продовжує завойовувати світову популярність, ставши важливим учасником престижної виставки WSWA’s Access LIVE 2025 – провідної події у галузі міцних спиртних напоїв та вина у США.

Цьогорічний захід приніс бренду вражаючі результати: дві золоті медалі для ТМ "HETMAN PREMIUM QUALITY" і окреме золото для ТМ "Київ".

WSWA’s Access LIVE – це найбільша щорічна виставка, організована Wine & Spirits Wholesalers of America (WSWA), яка об’єднує кращих виробників, дистриб’юторів, ритейлерів, імпортерів, експортерів та постачальників послуг у галузі. Виставка стала ключовою платформою для обміну досвідом, створення нових партнерств і обговорення інновацій у світі міцного алкоголю та вина.

У 2025 році захід проходив з 3 по 6 лютого в Gaylord Rockies Resort & Convention Center у Денвері, штат Колорадо. У рамках виставки було представлено понад 400 брендів алкогольної продукції з усього світу.

Напередодні заходу незалежні експерти з різних штатів провели дегустацію та визнали ТМ "HETMAN PREMIUM QUALITY" найкращою горілкою виставки, за що вона отримала дві золоті медалі "Best of Show Vodka", "DOUBLE GOLD MEDAL" та найвищі 98 балів. Також участь у конкурсі приймала ТМ "Київ" яка була відзначена медаллю "GOLD MEDAL" набравши 92 бали.

Експерти оцінювали не лише смакові характеристики, а й аромат, чистоту, текстуру, зовнішній вигляд та дизайн пляшки. Результати виявилися беззаперечними – журі одноголосно віддало перевагу цій продукції, що принесло бренду абсолютну перемогу. Це ще раз підтверджує: українська горілка не лише гідно конкурує, а й встановлює нові стандарти якості на світовому ринку.

Бренд "Гетьман" має багаторічний досвід у виробництві алкогольних напоїв. Завод оснащений сучасними технологічними лініями, що забезпечують щорічне виготовлення близько 30 мільйонів пляшок. Основні засади виробництва базуються на використанні спирту класу "Люкс", отриманого з добірного українського зерна, та кришталево чистої карпатської води.

Процес асиміляції надає горілці м’який, благородний смак, а багаторазова фільтрація на базі гірського кришталю забезпечує бездоганну чистоту та легкий аромат. Компанія має 8 унікальних торгових марок, які відображають автентичний український стиль та безкомпромісну якість.

"Гетьман" в минулому вже здобував престижні міжнародні нагороди. Галерея слави бренду наповнена численними дипломами, преміями та сертифікатами, що підтверджують його бездоганну репутацію та статус одного з найкращих виробників елітного алкоголю.