Авіакомпанія "Українські вертольоти" посіла третє місце в галузі "Транспорт і логістика" за результатами Рейтингу прозорої стійкості українського бізнесу. Компанія стала єдиним авіаперевізником у п'ятірці лідерів. Решта компаній представляють сферу наземних перевезень та логістичних послуг.

Результати рейтингу оголосили в Києві під час церемонії Awards 360. До п'ятірки найкращих увійшли ТОВ "Нова пошта", ТОВ "НЕО-Транс", ПрАТ "Українські вертольоти", ТОВ "Транс-Сервіс-1" та ТОВ "Логістик Юніон".

Як визначали лідерів

Для створення рейтингу LIGA360 проаналізувала дані понад 456 тисяч українських компаній. Оцінювали фінансові показники, прозорість власності, ділові зв'язки, судову історію, дотримання законодавства та репутацію.

Рейтинг прозорої стійкості розробили для визначення компаній, які стабільно демонструють прозорість діяльності та змогли зберегти, або навіть наростити економічні показники в умовах повномасштабної війни. Кожне підприємство порівнювали з його власними показниками за 2021 рік – останній повний рік до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Таким чином оцінювали не лише поточний стан компаній, а й те, наскільки вони змогли адаптуватися до нових економічних умов.

"Ми подивились на всі компанії та зробили глибокий, ретельний аналіз. І результатом цього аналізу стало те, що ми обрали саме вас. Чому це важливо? Тому що про себе можна сказати будь-що, а дані кажуть лише правду", – зазначила під час церемонії Марина Бондаренко, співзасновниця Liga Zakon.

"Українські вертольоти" у цифрах

Попри виклики війни, авіакомпанія продовжує працювати, виконувати міжнародні контракти, підтримувати економіку України та допомагати Силам оборони.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну "Українські вертольоти" спрямували понад 350 млн грн на благодійну допомогу, зокрема на підтримку фронту, ветеранів та родин загиблих Захисників і Захисниць. І ця цифра щомісяця збільшується.

Станом на листопад 2026 року в авіакомпанії працюють 536 людей. Середня заробітна плата, за інформацією авіакомпанії, перевищує 136 тисяч гривень. 73 працівники нині мобілізувались до лав Сил оборони України. Серед них – пілоти, бортові інженери та інші висококваліфіковані фахівці з досвідом роботи в міжнародних проєктах.

"Д уже приємно, що у бізнес-середовищі критерій прозорості цінується і відзначається. Дякуємо організаторам, що бачать та показують громадськості результати нашої щоденної роботи. З року в рік ми демонструємо стабільно високі показники. Мабуть, тому, що ми конкуруємо на світовому ринку, нам складно уявити бізнес конкуренцію на якихось інших умовах, ніж чесність, добросовісність, відкритість ", – прокоментував результати рейтингу головний виконавчий директор авіакомпанії "Українські вертольоти" Олег Рудь.

Головний виконавчий директор авіакомпанії "Українські вертольоти" Олег Рудь з нагородою (другий справа) Фотограф: Стас Карташов. Власник фото: Liga Zakon

Про рейтинг

Загалом рейтинг охоплює 37 галузей української економіки. Під час церемонії Awards 360 у листопаді оголосили лідерів перших десяти галузей, у грудні планують назвати решту.

Надалі рейтинг працюватиме в аналітичній системі LIGA360 як постійний інструмент моніторингу українського бізнесу. Дані про компанії регулярно оновлюватимуться.