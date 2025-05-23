"Українські вертольоти": допомога фронту та турбота про дітей загиблих Захисників

Днями авіакомпанія "Українські вертольоти", яка входить до десятки найбільших платників податків у сфері транспорту та логістики, передала допомогу Силам оборони України. Передача відбулась на Дніпровських схилах у Києві. Техніку та обладнання, необхідне для виконання бойових завдань, отримали 7 військових частин Збройних Сил України та прикордонний загін Державної прикордонної служби. Весь перелік допомоги сформували самі військові — на основі реальних потреб у підрозділах.

Техніка для фронту, а дітям — турбота

Від початку повномасштабного вторгнення авіакомпанія системно підтримує Сили оборони, ветеранів і родини загиблих Захисників, виконуючи свою частину відповідальності під час війни. Загальна сума наданої благодійної допомоги за понад три роки вже перевищує 276,28 млн грн.

Цього разу авіакомпанія "Українські вертольоти" передала на фронт 2 авто, 10 квадроциклів, 50 мавіків, інтерактивний стіл для ефективного планування операцій, 6 генераторів, 6 зарядних станцій та 30 батарей живлення, 2 ноутбуки.

"Фронт потребує допомоги технікою, але, крім техніки, фронт потребує ще й допомоги моральної. І хлопцям на передовій важливо знати, що з їхніми дітьми в тилу буде все гаразд за будь-яких умов. І, розуміючи це, авіакомпанія "Українські вертольоти" допомагає та буде продовжувати це робити стільки, скільки буде необхідно", — наголосив Голова ради директорів авіакомпанії "Українські вертольоти" Володимир Ткаченко.

"Бізнес не може сьогодні стояти осторонь. Ми бачимо допомогу армії як щоденну справу, яка має бути в ДНК українського бізнесу. Це не щось унікальне — це наша реальність", — прокоментував виконавчий директор авіакомпанії Сергій Яровий.

Паралельно з військовою допомогою авіакомпанія провела захід для 40 дітей-сиріт, які перебувають під її опікою. Цього разу діти відвідали виставку "Третє дихання", присвячену ментальному здоров’ю та емоційній підтримці. Малеча занурилася у світ візуальних вражень, отримала подарунки та відчула справжнє свято.

Благодійна платформа соціально-відповідального бізнесу "Дітям наших Захисників"

Під постійною опікою "Українських вертольотів" 40 дітей-сиріт загиблих Захисників та Захисниць з Києва та Київщини. Щомісячна допомога кожній дитині по 10000 грн на речі, взуття, техніку, побут, іграшки, освіту. Також компанія організовує для них різноманітні заходи: пізнавальні, розважальні та оздоровчі.

Наразі "Українські вертольоти" спільно з Міністерством ветеранів України, Українським національним комітетом Міжнародної Торгової Палати (ICC Ukraine) та Державною службою України у справах дітей розвивають благодійну платформу "Дітям наших Захисників", щоб розширити географію допомоги та залучити до ініціативи інших соціально відповідальних партнерів. Серед таких партнерів — компанія МХП, яка вже підтримує 32 дітей. Загалом до ініціативи доєдналися понад 50 компаній.