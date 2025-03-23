АЗС на вихідні знизили ціни пального на 2-7 грн/л

На 22 і 23 березня як мінімум три мережі АЗС у межах акційної пропозиції знизили ціну на пальне.

Про це йдеться у повідомленні WOG та OKKO.

Зокрема ціни на дизпаливо, бензин Євро та Євро5 у мережі WOG та OKKO знизили на 5 гривень.

Детальніше із умовами акції можна ознайомитись у дописах мереж АЗС.

За повідомленням Enkorr, KLO на вихідні знизила ціни на "світлі" нафтопродукти на 5-7 грн/л залежно від марки, на LPG — на 2 грн/л. Знижки діють тільки за пред'явленням купона на касі.

Нагадаємо:

Ціни на бензин та дизпаливо в українських мережах АЗС продовжують знижуватися.