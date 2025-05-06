Українські аптеки: за кожною покупкою ліків – складна логістика та контроль якості

Щодня тисячі українців заходять до аптек і отримують необхідні препарати. Однак те, що для пацієнта виглядає як проста покупка, насправді є результатом складних процесів, які залишаються поза увагою пересічного споживача.

"За кожною упаковкою ліків, яку отримує пацієнт, стоїть копітка робота фахівців та ретельно вибудувана система контролю якості", – зазначають експерти фармацевтичного ринку.

На відміну від більшості європейських країн, де діє потужна система державного відшкодування вартості медикаментів (реімбурсація) та медичне страхування, в Україні понад 85% вартості ліків пацієнти оплачують із власної кишені. Тому питання доступності якісних та безпечних ліків для населення постає особливо гостро. Незважаючи на війну та економічні виклики, українські аптеки знаходять можливості забезпечувати споживачів необхідними препаратами за цінами, що в середньому на 30% нижчі, ніж у європейських країнах, частково компенсуючи обмежені можливості реімбурсації.

Сучасна аптека щоденно управляє асортиментом із тисячі найменувань препаратів, кожен з яких має унікальні умови зберігання, терміни придатності та правила обліку. Особливо складним є контроль за рецептурними препаратами та ліками, що потребують спеціальних температурних режимів. Водночас аптечна діяльність регулюється десятками нормативних актів, що встановлюють жорсткі ліцензійні умови, санітарні норми та правила обігу ліків.

Не менш важливим аспектом є безперервне професійне навчання персоналу. Фармацевт має володіти знаннями про тисячі препаратів, їхню взаємодію, протипоказання та особливості застосування. Тому підвищення кваліфікації є постійним процесом у житті аптечного працівника.

Провідні аптечні мережі – Аптека "Подорожник", "Бажаємо здоров'я", "Аптека Доброго дня", Аптека АНЦ та "Аптека 9-1-1" – активно розвивають інноваційні освітні та стипендіальні програми як для працівників, так і для студентів фармації. Учасники Аптечної професійної асоціації України (АПАУ) підтримують партнерські відносини з близько 100 навчальними закладами країни. Аптечна галузь забезпечує понад 45 тисяч робочих місць та докладає значних зусиль для формування нового покоління фармацевтів.

Особливо складними процеси із забезпечення ліками стають у прифронтових регіонах. Проєкт мобільних аптечних пунктів (МАП), до якого долучилися провідні ритейлери, зокрема "Аптека 9-1-1", "Сім'я аптек Farmacia", "Бажаємо здоров'я", Аптека "Подорожник" та "Аптека Доброго дня", став справжнім порятунком для мешканців територій без стаціонарних аптек.

"Сучасна аптека — це не просто точка продажу, а складний медико-фармацевтичний заклад із суворими вимогами до кожного етапу роботи", – підкреслюють фахівці галузі.

За оцінками експертів, розгалужена мережа аптек та здорова конкуренція між ними залишаються ключовими факторами, що забезпечують доступність і якість фармацевтичної допомоги для українців, ефективно компенсуючи обмежені можливості реімбурсації та медичного страхування.