Україні вдається уникати дефіциту та зберігати ціни на пальне нижчими, ніж у ЄС, - НАУ

Ключова причина подорожчання пального в Україні – ситуація на європейському ринку, від якого Україна залежить напряму. Попри це, ринок в Україні працює стабільно, дефіциту немає, а пальне залишається дешевшим в абсолютних значеннях, ніж у більшості країн ЄС, за рахунок впровадження кешбеку від держави. Про це заявили в Нафтогазовій асоціації України (НАУ).

"Ринок пального в Україні залишається конкурентним: працюють десятки операторів, ціни формуються ринково, а держава постійно моніторить ситуацію. Важливу роль у стабільності постачання відіграють також державні компанії, зокрема "Укрнафта". Головне: дефіциту пального немає. Українські компанії спільно з урядом працюють у щоденному режимі, щоб зберегти стабільність постачання і не допустити перебоїв. Наразі поставки стабільні, АЗС працюють у штатному режимі, ринок забезпечений ресурсом навіть в умовах посівної. Система постачання залишається стійкою навіть в умовах війни. І пальне для українців коштує менше, ніж у більшості країн Євросоюзу", - йдеться у повідомленні Нафтогазової асоціації.

В Асоціації пояснюють, що ключова причина подорожчання пального – ситуація на європейському ринку, від якого Україна сьогодні напряму залежить. Адже після повної втрати нафтопереробної інфраструктури внаслідок повномасштабної війни Україна перейшла на імпорт готового пального. Тому визначальними для України є ціни на нафтопродукти в Європі, а не на нафту.

Серед причин зростання цін на пальне Асоціація називає такі:

- геополітична напруга навколо Ормузької протоки, яка є одним із ключових маршрутів світових постачань нафти;

- підвищений попит у ЄС через те, що країни активно формують запаси;

- сезон польових робіт;

- зростання вартості логістики;

- коливання валютного курсу і податкове навантаження, яке становить близько 38–42% ціни літра.

Водночас у абсолютних значеннях пальне в Україні залишається дешевшим, ніж у більшості країн ЄС, наголошують в Нафтогазовій асоціації.

Для порівняння: у Німеччині та Франції бензин коштує в перерахунку на гривню 103 грн за літр та дизель - 113 грн за літр, у Польщі бензин 86 грн за літр, а дизель 96 грн за літр відповідно.

В Україні бензин - приблизно 71,7 грн літр, а з урахуванням державного кешбеку – приблизно 64,6 грн л. Дизель – 84,6 грн за літр, а з національним кешбеком 72 грн за літр, підкреслюють в Нафтогазовій асоціації України.

"Для підтримки споживачів держава запровадила механізми кешбеку, які частково компенсують витрати на пальне та знижують фінансове навантаження на населення і бізнес. Державний кешбек повертає від 5% до 15% вартості пального залежно від його виду. За рахунок цього українці платять на 25–40% менше, ніж у сусідніх країнах ЄС", - пояснюють в НАУ.

Як відомо, Президент України Володимир Зеленський ініціював програму "Національний кешбек на пальне", яка діє з 20 березня. "Програма стосуватиметься споживачів дизеля, бензину й автомобільного газу в Україні та працюватиме через систему кешбеку, дозволяючи компенсувати частину витрат на пальне", - повідомив Президент.

За цією програмою українцям повертають частину коштів за заправку авто: за дизель - 15%, бензин - 10%, газ - 5%.