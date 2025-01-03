Україна вийшла на рівень експорту агропродукції довоєнного періоду

У 2024 році Україна вийшла на довоєнний період експорту - 24,5 млрд доларів, який склав 59% в загальному експорті.

Про це повідомляє пресслужба Мінагропролітики.

Зазначається, що це є другим історичним рекордом (2021 року відповідна сума склала 27,7 млрд доларів). Загалом минулого року Україна експортувала 78,3 млн тонн аграрної продукції.

Найбільша частка припадає на соняшникову олію - 21%. Її експортовано майже 6 млн тонн на 5,1 млрд доларів.

На другому місці кукурудза – 21%, якої експортували 29,6 млн тонн на 5 млрд доларів. На третьому - пшениця – 15%, це 20,6 млн тонн на 3,7 млрд доларів.

У переліку також ріпак – 7% (3,8 млн тонн на 1,8 млрд доларів), соя – 5% (3,4 млн тонн на 1,3 млрд доларів), макуха і залишки, одержані під час добування рослинних жирів і олій – 4% (4,7 млн тонн на 1 млрд доларів).

Частка м’яса та їстівної продукції свійської птиці склала 4%. Цих продуктів експортували 447 тис. тонн на 958 млн доларів. Також ячмінь (3,3 млн тонн на 557 млн доларів) та цукор (746 тис. тонн на 418 млн доларів) - по 2%.