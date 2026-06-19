Україна у глобальних закупівлях: МХП анонсує MHP Procurement Conference 2026

17 липня 2026 року в Києві відбудеться MHP Procurement Conference 2026 — щорічна конференція МХП, яка об'єднує закупівельне ком'юніті, бізнес-лідерів та експертів ринку.

Цьогоріч тема події — "Україна у глобальних закупівлях", а окремим фокусом програми стане взаємодія закупівель і логістики у сучасних ланцюгах постачання.

MHP Procurement Conference відбудеться вже втретє.

Конференція є частиною ширшої мети МХП — посилювати український бізнес. Компанія допомагає розвиватися сотням бізнес-партнерів, а сама подія створює простір для діалогу, обміну досвідом і пошуку рішень, які підвищують ефективність закупівель всієї країни.

Участь у заході візьмуть представники МХП, Maersk Ukraine, ЄБРР, Lactalis Україна, KSE, Zammler Group, Епіцентр, Київстар, UMGI та інших українських й міжнародних компаній.

У програмі MHP Procurement Conference 2026 — дискусії про роль закупівель у сучасному бізнесі, міжнародні стандарти, фінансування, інвестиції, розвиток партнерств і трансформацію ланцюгів постачання.

Серед ключових тем конференції:

Україна як частина глобальної закупівельної екосистеми

зміна ролі закупівель у міжнародному бізнес-контексті

як українським компаніям ставати конкурентнішими

логістика і закупівлі в умовах постійного тиску на ланцюги постачання

міжнародний досвід та українські практики побудови стійкого supply chain

"Мета конференції незмінна з року в рік — посилювати український бізнес через підвищення ефективності закупівель всієї країни. Цьогоріч ми дивимося на цю тему ширше — у глобальному контексті. Говоритимемо не лише про міжнародні практики, які може переймати Україна, а й про український досвід, що вже може бути цінним для світу", — зазначає Дмитро Пташник, заступник СЕО МХП із закупівель.

Подія також має благодійну мету – усі кошти з продажу квитків стратегічний партнер МХП, Благодійний фонд "МХП-Громаді", спрямує на допомогу Україні у боротьбі з ворогом.

Деталі та реєстрація на конференцію – на сайті.

Довідка про організатора заходу:

МХП — міжнародна компанія у сфері харчових та агротехнологій. Має виробничі потужності в Україні, Іспанії та країнах Південно-Східної Європи. Акції МХП представлені на Лондонській фондовій біржі. Об'єднує понад 38 тисяч працівників в Україні та за кордоном, входить в топ кращих роботодавців України за версією Forbes. З 2022 по 2025 рік — МХП сплатила 28,5 млрд грн податків.

МХП експортує продукцію в понад 80 країн світу, лідер з виробництва курятини у Європі за даними WattPoultry. Розвиває понад 15 брендів їжі та спільно з партнерами – кілька мереж, зокрема магазини "Мʼясомаркет.