Японська NSG Group і NovaSklo побудують найбільший в Україні завод з виробництва скла

Pilkington Technology Management Limited, частина Nippon Sheet Glass (NSG Group), підписала угоду з NovaSklo про надання інженерних знань для будівництва лінії з виробництва флоат-скла в Київській області, Україна.

Про це йдеться у пресрелізі NSG Group.

Інженери NSG Group нададуть свої технічні знання на всіх етапах проекту – проектування, будівництво та введення в експлуатацію – на запит проектної команди NovaSklo.

Після завершення будівництва NovaSklo стане першим високотехнологічним підприємством такого типу в Україні, побудованим відповідно до найвищих стандартів енергоефективності, безпеки та стійкості.

Спільно з українською проектною командою експерти NSG Group вже взяли участь у формуванні генерального плану проекту, привівши його у відповідність до очікувань і стандартів провідних міжнародних гравців галузі.

Надалі NSG Group надаватиме консультації з питань оптимізації технологій та обладнання, енергоефективності та впровадження систем безпеки.

Побудований за виробничою моделлю, орієнтованою на ESG та відповідною міжнародним стандартам, завод також створить понад 300 робочих місць.