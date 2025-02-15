Зеленський розповів, на якій стадії перемовини з угоди зі США щодо рідкісних металів

Угода про видобуток українських рідкісноземельних металів зі Сполученими Штатами досі перебуває на стадії обговорення.

Про це президент Володимир Зеленський заявив під час виступу на Мюнхенський безпековій конференції, пише Liga.net.

"Ми все ще розмовляємо", – сказав Зеленський.

Раніше, NBC News повідомила, що США запропонували Україні надати Штатам 50% власності на рідкісноземельний корисні копалини країни, проте президент Володимир Зеленський відмовився підписувати документ.

Один з українських посадовеців заявив FT, що "в угоді не було жодних гарантій безпеки від США".

Ще один український чиновник, знайомий із пропозицією, охарактеризував її як "типову угоду Трампа". "Це жорстка угода", — додав він.

Головне занепокоєння Києва — відсутність чітких гарантій безпеки. На питання, як угода сприятиме довгостроковій безпеці України, американська сторона відповіла лише тим, що "забезпечить присутність США" на території України. Це формулювання залишило багато невирішених питань.

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Нагадаємо:

3 лютого президент США Дональд Трамп заявив, що зацікавлений в укладанні з Україною угоди про отримання рідкісноземельних металів та інших ресурсів в обмін на постачання зброї.

Зеленський пізніше зазначив, що планує зустрітись із високопоставленими представниками США.