Україна на Всесвітньому конгресі OIV. Білі починають та виграють
За ініціативою ГС "УКРСАДВИНПРОМ " та за участю провідних експертів визначено шість кращих білих вин з локальних сортів, що представили виноробну Україну на 46-му Всесвітньому конгресі OIV.
Під орудою ГС "УКРСАДВИНПРОМ" на початку червня в Києві відбулася історична подія: національна дегустація вин з українських білих сортів, метою якої було визначення найкращих зразків для представлення на міжнародному тейстингу в рамках 46-го Всесвітнього конгресу Міжнародної організації винограду та вина (OIV), що проходить в Молдові 16-20 червня.
Нагадаємо, що це вже другий подібний хід українських виноробів на міжнародній арені: минулого року силами керівництва "УКРСАДВИНПРОМУ" на 45-му конгресі OIV у Франції були представлені вина флагманського червоного сорту Одеський Чорний.
Цього разу для оцінювання компетентним журі, до складу якого була запрошена і експертка Drinks+, подавалися вина з наступних сортів: Сухолиманський Білий, Тельті Курук, Загрей, Цитронний Магарача та інші. Усі сорти – перлини української селекції, а Тельті Курук по праву можна назвати автохтонним. І ця дегустація та подальша презентація українських білих високому зібранню експертів світового рівня в Молдові – один з найважливіших кроків для просування українського виноробства.
Певною мірою наважимося назвати цю подію вшануванням сорту, який вже став флагманом серед білих сортів, та міг би поруч з Одеським Чорним виступати фронтменом вин України на міжнародній арені.
Також поділимося інсайдерською інформацією: значна частина фахівців висловлюється на користь сорту Сухолиманський. Принаймні голова ГС "УКРСАДВИНПРОМ" Володимир Печко впевнено заявив оглядачу D+, що вина з сорту Сухолиманський вже визнані візитівкою українських білих вин, і саме на цьому сорті найавторитетніше галузеве об’єднання країни планує надалі концентруватися.
"Ми стаємо свідками історичної події - український сорт Сухолиманський Білий набуває ексклюзивного права представляти українські вина, вироблені з білих сортів винограду", - зазначив Володимир Печко.
За це свідчать і найбільші насадження, порівняно з іншими локальними білими сортами. І навіть, забігаючи наперед, звернемо увагу, що два вина з шести, обраних переможцями даного тейстингу, також створені з винограду цього сорту. Звичайно, це питання ГС "УКРСАДВИНПРОМ" ще винесе на громадське обговорення. Але можемо констатувати: процес пішов.
Отже, склад комісії для національної дегустації ретельно відбирався і був затверджений спеціальним наказом ГС "УКРСАДВИНПРОМ".
Серед експертів:
- Ірина Вітка (Міністерство аграрної політики та продовольства України, Голова дегустаційної комісії),
- Олена Валевська (PhD, винна експертка з дегустаційним досвідом понад 20 років, Комерційна директорка компанії ArtWine, заступник голови дегустаційної комісії);
- Юлія Макарчук (експерт з виноробства, секретар дегустаційної комісії);
- Віктор Костенко (старший науковий співробітник інституту садівництва НААН);
- Ольга Гірман (переможниця ХІХ Всеукраїнського конкурсу Український сомельє – 2021 року, сомельє та категорійна менеджерка українських вин у Good wine, засновниця проєкту "Винні Вечорниці");
- Наталія Бурлаченко (дипломована сомельє, постійна членкиня офіційної делегації OIV від України, заступниця голови ГС "УКРСАДВИНПРОМ" з міжнародних відносин, бренд-амбасадор Vinos de La Luz, переможниця премії Wine Travel Awards);
- Галина Іванюк (сомельє, WSET 2, інфлюенсер);
- Олександр Литовченко (професор, головний науковий співробітник інституту садівництва НААН);
- Олександр Токовенко, винний експерт, дегустаційний досвід 15 років, WSET 2, провідний менеджер компанії ArtWine);
- Олексій Гижко ("Кращий сомельє Україні" 2014, шеф-сомельє "МЕТРО Кеш енд Керрі Україна");
- Ігор Постоянкін (сомельє ресторану Catch, "Кращий сомельє України" 2025);
- Ірина Д’яченкова (постійна суддя багатьох міжнародних винних конкурсів з понад 20-річним стажем, провідний винний оглядач медіагрупи Drinks+).
На національному тейстингу було представлено 17 зразків, кожен з яких справляв позитивне враження на суддів. В результаті винам сумарно виставлені такі оцінки:
– Вино ординарне столове сухе сортове біле "Сухолиманське" ТМ my Wine – 84,63
– Вино ординарне столове сухе сортове біле "Сухолиманський" ТМ Villa Tinta – 84,5
– Вино ординарне столове сухе сортове біле "Сухолиманське", ТМ Narovylo, вина з Крушинки – 83
– Вино ординарне столове сухе сортове біле "Сухолиманське" ТМ "Шевченко" – 84
– Вино ординарне столове сухе сортове біле "Тельті Курук" ТМ BIG WINES BIG ART – 84
– Вино ординарне столове сухе сортове біле "Тельті Курук" ТМ Beykush winery – 85,13
– Вино ординарне столове сухе сортове біле "Загрей", ННЦ ІВіВ ім. В.Є. Таїрова – 83,13
– Петнат "Ярило", ТМ "Bakota bay" – 82,38
– Петнат "Тельті Курук", виноробня "Сливино" – 82
– Петнат "Сухолиманський", ТМ my Wine – 84,25
– Вино марочне десертне солодке біле "Мускат Таїровський", ННЦ ІВіВ ім. В.Є. Таїрова – 84,63.
І хоча високий загальний рівень білих вин на дегустації ускладнював вибір переможців, навіть невеличкий відрив в оцінках дозволив назвати тих, що поїдуть на 46-й конгрес OIV:
– Вино марочне столове сухе біле "Таїровське Біле", ІВіВ ім. В.Є. Таїрова – 87,88
– Вино ординарне столове сухе сортове біле "Сухолиманське" ТМ FRUMUSHIKA-NOVA – 87,88
– Вино ординарне столове сухе сортове біле "Цитронний Магарача", ТМ ZELENYTSI – 87,63
– Вино ординарне витримане столове сухе сортове біле "Тельті Курук Гранд Резерв", Shabo – 87,5
– Вино ординарне столове сухе сортове біле "Цитронний Магарача", ТМ FRUMUSHIKA-NOVA – 86,5
– Вино ординарне столове сухе сортове біле "Загрей", Крушинки, ТМ Narovylo – 85,25
Крім того, за ініціативою голови "УКРСАДВИНПРОМУ" Володимира Печка, до складу делегації від ГС на черговий конгрес OIV включено і декого з виноробів, чиї вина здобули перемогу. Отже, кожен з них отримає можливість особисто презентувати своє вино міжнародній спільноті на Генеральній Асамблеї OIV.
Зауважимо, що дипломатія, яку сьогодні від виноробної галузі здійснює керівництво "УКРСАДВИНПРОМУ", відкриває світу скарби України – її якісні, стильні вина, талановитих людей нашої країни та чудові перспективи.
Як результат — дегустація українських вин, що з блиском була проведена ГС "УКРСАДВИНПРОМ" в рамках 46-го Міжнародного конгресу винограду і вина в місті Кишинів.
У 2025 році акцент було зроблено на білі вина з сортів української селекції — і ця подія стала справжньою сенсацією! За підрахунками "УКРСАДВИНПРОМУ", дегустацію відвідали понад 80 гостей — делегати з різних країн, представники урядів, поціновувачі виноробства та всі, кому близька душа українського вина.
Серед почесних гостей були:
- Людмила Катлабуга, міністерка сільського господарства і харчової промисловості Республіки Молдова,
- Андріян Діголян, державний секретар того ж міністерства,
- Джон Баркер, генеральний директор Міжнародної організації винограду та вина (OIV), делегати з міжнародних організацій і установ.
Українське вино крокує світом і знаходить нових прихильників, адже це більше, ніж продукт. Це культура, характер і національна гордість України.