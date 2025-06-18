Україна на Всесвітньому конгресі OIV. Білі починають та виграють

За ініціативою ГС "УКРСАДВИНПРОМ " та за участю провідних експертів визначено шість кращих білих вин з локальних сортів, що представили виноробну Україну на 46-му Всесвітньому конгресі OIV.

Під орудою ГС "УКРСАДВИНПРОМ" на початку червня в Києві відбулася історична подія: національна дегустація вин з українських білих сортів, метою якої було визначення найкращих зразків для представлення на міжнародному тейстингу в рамках 46-го Всесвітнього конгресу Міжнародної організації винограду та вина (OIV), що проходить в Молдові 16-20 червня.

Нагадаємо, що це вже другий подібний хід українських виноробів на міжнародній арені: минулого року силами керівництва "УКРСАДВИНПРОМУ" на 45-му конгресі OIV у Франції були представлені вина флагманського червоного сорту Одеський Чорний.

Цього разу для оцінювання компетентним журі, до складу якого була запрошена і експертка Drinks+, подавалися вина з наступних сортів: Сухолиманський Білий, Тельті Курук, Загрей, Цитронний Магарача та інші. Усі сорти – перлини української селекції, а Тельті Курук по праву можна назвати автохтонним. І ця дегустація та подальша презентація українських білих високому зібранню експертів світового рівня в Молдові – один з найважливіших кроків для просування українського виноробства.

Певною мірою наважимося назвати цю подію вшануванням сорту, який вже став флагманом серед білих сортів, та міг би поруч з Одеським Чорним виступати фронтменом вин України на міжнародній арені.

Також поділимося інсайдерською інформацією: значна частина фахівців висловлюється на користь сорту Сухолиманський. Принаймні голова ГС "УКРСАДВИНПРОМ" Володимир Печко впевнено заявив оглядачу D+, що вина з сорту Сухолиманський вже визнані візитівкою українських білих вин, і саме на цьому сорті найавторитетніше галузеве об’єднання країни планує надалі концентруватися.

"Ми стаємо свідками історичної події - український сорт Сухолиманський Білий набуває ексклюзивного права представляти українські вина, вироблені з білих сортів винограду", - зазначив Володимир Печко.

За це свідчать і найбільші насадження, порівняно з іншими локальними білими сортами. І навіть, забігаючи наперед, звернемо увагу, що два вина з шести, обраних переможцями даного тейстингу, також створені з винограду цього сорту. Звичайно, це питання ГС "УКРСАДВИНПРОМ" ще винесе на громадське обговорення. Але можемо констатувати: процес пішов.

Отже, склад комісії для національної дегустації ретельно відбирався і був затверджений спеціальним наказом ГС "УКРСАДВИНПРОМ".

Серед експертів:

Ірина Вітка (Міністерство аграрної політики та продовольства України, Голова дегустаційної комісії),

Олена Валевська (PhD, винна експертка з дегустаційним досвідом понад 20 років, Комерційна директорка компанії ArtWine, заступник голови дегустаційної комісії);

Юлія Макарчук (експерт з виноробства, секретар дегустаційної комісії);

Віктор Костенко (старший науковий співробітник інституту садівництва НААН);

Ольга Гірман (переможниця ХІХ Всеукраїнського конкурсу Український сомельє – 2021 року, сомельє та категорійна менеджерка українських вин у Good wine, засновниця проєкту "Винні Вечорниці");

Наталія Бурлаченко (дипломована сомельє, постійна членкиня офіційної делегації OIV від України, заступниця голови ГС "УКРСАДВИНПРОМ" з міжнародних відносин, бренд-амбасадор Vinos de La Luz, переможниця премії Wine Travel Awards);

Галина Іванюк (сомельє, WSET 2, інфлюенсер);

Олександр Литовченко (професор, головний науковий співробітник інституту садівництва НААН);

Олександр Токовенко, винний експерт, дегустаційний досвід 15 років, WSET 2, провідний менеджер компанії ArtWine);

Олексій Гижко ("Кращий сомельє Україні" 2014, шеф-сомельє "МЕТРО Кеш енд Керрі Україна");

Ігор Постоянкін (сомельє ресторану Catch, "Кращий сомельє України" 2025);

Ірина Д’яченкова (постійна суддя багатьох міжнародних винних конкурсів з понад 20-річним стажем, провідний винний оглядач медіагрупи Drinks+).

На національному тейстингу було представлено 17 зразків, кожен з яких справляв позитивне враження на суддів. В результаті винам сумарно виставлені такі оцінки:

– Вино ординарне столове сухе сортове біле "Сухолиманське" ТМ my Wine – 84,63

– Вино ординарне столове сухе сортове біле "Сухолиманський" ТМ Villa Tinta – 84,5

– Вино ординарне столове сухе сортове біле "Сухолиманське", ТМ Narovylo, вина з Крушинки – 83

– Вино ординарне столове сухе сортове біле "Сухолиманське" ТМ "Шевченко" – 84

– Вино ординарне столове сухе сортове біле "Тельті Курук" ТМ BIG WINES BIG ART – 84

– Вино ординарне столове сухе сортове біле "Тельті Курук" ТМ Beykush winery – 85,13

– Вино ординарне столове сухе сортове біле "Загрей", ННЦ ІВіВ ім. В.Є. Таїрова – 83,13

– Петнат "Ярило", ТМ "Bakota bay" – 82,38

– Петнат "Тельті Курук", виноробня "Сливино" – 82

– Петнат "Сухолиманський", ТМ my Wine – 84,25

– Вино марочне десертне солодке біле "Мускат Таїровський", ННЦ ІВіВ ім. В.Є. Таїрова – 84,63.

І хоча високий загальний рівень білих вин на дегустації ускладнював вибір переможців, навіть невеличкий відрив в оцінках дозволив назвати тих, що поїдуть на 46-й конгрес OIV:

– Вино марочне столове сухе біле "Таїровське Біле", ІВіВ ім. В.Є. Таїрова – 87,88

– Вино ординарне столове сухе сортове біле "Сухолиманське" ТМ FRUMUSHIKA-NOVA – 87,88

– Вино ординарне столове сухе сортове біле "Цитронний Магарача", ТМ ZELENYTSI – 87,63

– Вино ординарне витримане столове сухе сортове біле "Тельті Курук Гранд Резерв", Shabo – 87,5

– Вино ординарне столове сухе сортове біле "Цитронний Магарача", ТМ FRUMUSHIKA-NOVA – 86,5

– Вино ординарне столове сухе сортове біле "Загрей", Крушинки, ТМ Narovylo – 85,25

Крім того, за ініціативою голови "УКРСАДВИНПРОМУ" Володимира Печка, до складу делегації від ГС на черговий конгрес OIV включено і декого з виноробів, чиї вина здобули перемогу. Отже, кожен з них отримає можливість особисто презентувати своє вино міжнародній спільноті на Генеральній Асамблеї OIV.

Голова ГС "УКРСАДВИНПРОМ" Володимир Печко

Зауважимо, що дипломатія, яку сьогодні від виноробної галузі здійснює керівництво "УКРСАДВИНПРОМУ", відкриває світу скарби України – її якісні, стильні вина, талановитих людей нашої країни та чудові перспективи.

Як результат — дегустація українських вин, що з блиском була проведена ГС "УКРСАДВИНПРОМ" в рамках 46-го Міжнародного конгресу винограду і вина в місті Кишинів.

У 2025 році акцент було зроблено на білі вина з сортів української селекції — і ця подія стала справжньою сенсацією! За підрахунками "УКРСАДВИНПРОМУ", дегустацію відвідали понад 80 гостей — делегати з різних країн, представники урядів, поціновувачі виноробства та всі, кому близька душа українського вина.

Серед почесних гостей були:

Людмила Катлабуга, міністерка сільського господарства і харчової промисловості Республіки Молдова,

Андріян Діголян, державний секретар того ж міністерства,

Джон Баркер, генеральний директор Міжнародної організації винограду та вина (OIV), делегати з міжнародних організацій і установ.

Українське вино крокує світом і знаходить нових прихильників, адже це більше, ніж продукт. Це культура, характер і національна гордість України.