Uklon може вийти на ринок автобусних перевезень

Компанія Uklon розглядає запуск автобусних перевезень у своєму застосунку.

Про це Forbes Ukraine розповів співзасновник компанії Сергій Смусь.

"Ми аналізуємо для себе напрямок автобусних перевезень. Було б дуже цікаво туди зайти", – сказав він.

За його словами, вихід у цей напрямок Uklon розглядає для себе у форматі маркетплейсу для автобусних перевізників. "Їх ми зможемо обирати за рейтингами та відгуками людей", – каже співзасновник компанії.

"Почнемо з найпопулярніших маршрутів. Якщо вони будуть добре відпрацьовувати – нові напрямки можна буде додавати постійно", – додав Смусь.

Серед популярних закордонних напрямків співзасновник Uklon виділив Польщу. "З цього можна було б спробувати розпочати", – сказав він.

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