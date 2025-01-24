У ТРЦ Respublika Park успішно завершився благодійний збір TYTANOVI на 14 млн гривень

У найбільшому торговельно-розважальному центрі Республіка Парк завершилася масштабна благодійна кампанія на підтримку реабілітаційного центру TYTANOVI. За період з 25 грудня 2024 року по 19 січня 2025 року було зібрано майже 14 мільйонів гривень, які спрямують на проведення операцій з остеоінтеграції для 14 захисників України.

В рамках благодійної кампанії в ТРЦ Respublika Park відбулася серія культурних заходів за участі зірок української сцени. Відвідувачі мали змогу насолодитися виступами Арсена Мірзояна, Марти Липчей, Karooka, гурту Kalush Orchestra, Марти Адамчук, гурту Barabanda та молодих талановитих виконавців Муаяда та Dorotiuk. Особливою подією став патріотичний флешмоб від Dance Studio Luna.

"Такі проєкти демонструють єдність українського суспільства та готовність підтримувати наших захисників. З 20 січня 2025 року розпочалися перші операції, які дадуть можливість ветеранам повернутися до активного життя", – коментує Юлія Щаслива, СЕО ТРЦ Respublika Park.

Важливою частиною благодійної кампанії став розіграш автомобіля Volvo XC90 серед благодійників, які зробили внесок від 300 гривень. Переможця вже визначено, а зібрані кошти спрямовано на придбання титанових імплантів для ветеранів зі складними ампутаціями.

Варто зазначити, що реабілітаційний центр TYTANOVI спеціалізується на найскладніших випадках протезування та допомагає постраждалим воїнам відновитися як фізично, так і морально. У рамках співпраці з Республіка Парк центр отримує фінансування для проведення високотехнологічних операцій з остеоінтеграції, вартість кожної з яких складає близько 23 000 євро.

Довідка

Respublika Park – супер-регіональний ТРЦ, відкритий у листопаді 2021 року в Києві, загальна площа – 300 000 кв.м. Власник ТРЦ – австрійська компанія Trafin Consulting und Entwicklungs GmbH, що була заснована у Відні у 2013 році та працює у сфері нерухомості. Наразі акціонер Республіка Парк успішно представлений на ринках нерухомості Центральної та Східної Європи. Trafin здійснює значні інвестиції в торгові, готельні та житлові комплекси у багатьох країнах та є вагомим учасником інвестиційного сектору української економіки як акціонер ТРЦ Respublika Park.