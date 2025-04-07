У Тернополі відкрили реабілітаційний центр мережі RECOVERY для поранених військових

Інноваційний реабілітаційний центр RECOVERY для захисників і захисниць України, які зазнали поранень під час бойових дій, запрацював у Тернополі. Це вже 17-й центр національної мережі RECOVERY, яку заснували Віктор та Олена Пінчуки задля допомоги Силам безпеки й оборони.

Проєкт RECOVERY — приклад успішного партнерства між приватним сектором і державою, коли благодійники розбудовують інноваційні реабілітаційні центри на базі державних медичних установ. Так, на базі однієї з ключових лікарень Тернополя коштом проєкту створено надсучасний реабілітаційний центр, що відповідає світовим стандартам технологічності й інклюзивності. Щороку в цьому центрі RECOVERY понад 1 000 військових зможуть отримувати безоплатну, якісну й доказову реабілітаційну допомогу.

Під час зустрічі із військовими, які відновлюються в тернопільському центрі, засновник проєкту RECOVERY Віктор Пінчук зауважив:

"Завершити реабілітацію наших героїв і героїнь не можна буде ще багато років, тому що багатьом із них треба все життя над цим працювати. Реабілітація — один із дуже важливих компонентів і після припинення вогню, гарячої стадії війни. Ми віримо, що це не за горами". "Для нас дуже важливо продовжувати розбудовувати цю систему реабілітації. Це важливо, щоб суспільство, країна розуміли, що наші герої та героїні віддають велику частину свого здоров’я у цій війні", — додав він.

У лікувально-реабілітаційній зоні центру RECOVERY в Тернополі, яка розмістилася на першому поверсі, створено велику залу фізичної терапії, кабінети ерготерапії, психологічної підтримки, асистивних технологій, фізіотерапії, магнітотерапії, лазерної терапії, масажу, терапії мови й мовлення.

Перелік інноваційних тренажерів і апаратів центру RECOVERY покриває весь спектр функціональних порушень, серед яких отримані внаслідок вогнепальних поранень, мінно-вибухових травм.

Кабінети фізичної реабілітації тернопільського центру RECOVERY оснащені обладнанням із віртуальною реальністю (VR), яке забезпечує зворотний зв’язок із пацієнтом. Таке обладнання сприяє гейміфікації реабілітаційних процесів, що, своєю чергою, підвищує інтенсивність тренувань і прискорює відновлення пацієнтів. Завдання-орієнтовані вправи додають мотивації, а вбудовані програми аналізу дозволяють ефективно контролювати стан пацієнта й оцінювати результати реабілітації.

Окрім VR-технологій, до переліку обладнання, яким устаткували центр, входять системи для тренування координації, рівноваги, відновлення ходи, мобільний монітор життєвих функцій, пристрої для зменшення болю, запалення та для стимуляції загоєння.

Увесь простір центру облаштований за світовими стандартами інклюзивності: широкі дверні отвори, відсутність порогів, антиковзке покриття, поручні в коридорах, інклюзивні санвузли й душові — усе для комфортного пересування та безпечного перебування пацієнтів.

Стаціонарне відділення на другому поверсі включає сестринський пост і 12 палат, кожна з яких має електроприводні функціональні ліжка, функціональні меблі й інклюзивний санвузол із душем.

Усе це дозволяє мультидисциплінарній реабілітаційній команді — лікарям фізичної реабілітаційної медицини, фізичним терапевтам, ерготерапевтам, психологам, терапевтам мови й мовлення, масажистам — надавати професійну допомогу військовим.

"У центрі RECOVERY військові з ампутаціями, черепно-мозковими травмами й ураженнями опорно-рухового апарату вчаться буквально заново ходити. Завдяки сучасному обладнанню та повністю інклюзивному простору ми даємо їм не просто реабілітацію, а новий старт. Кожне їхнє досягнення — це маленька перемога, яка наближає до великої мети: повернути повноцінне життя тим, хто віддав усе за нашу свободу", — розповіла Ірина Камишна, докторка медичних наук, професорка, завідувачка реабілітаційного центру RECOVERY в Тернополі.

Нині в Україні функціонують 17 центрів RECOVERY: у Вінниці, Дніпропетровській області (три заклади), Києві (два заклади), Луцьку, Львові, Одесі (два заклади), Полтаві, Рівному, Тернополі, Хмельницькому, Черкасах, Чернівцях та Чернігові. Загалом понад 23 000 військових уже отримали реабілітаційну допомогу в центрах мережі RECOVERY.

У планах засновників проєкту RECOVERY Віктора та Олени Пінчуків — розширити мережу щонайменше до 19 інноваційних реабілітаційних центрів, де щороку зможуть відновлюватися 26 тисяч військових.