У Німеччині зафіксовано найбільше банкрутств з часів фінансової кризи

В останньому кварталі минулого року в Німеччині було зафіксовано найбільшу кількість банкрутств компаній з 2009 року, як показало дослідження Інституту економічних досліджень Галле (IWH), що відображає високі процентні ставки та зростання цін.

Про це пише Reuters.

Згідно з дослідженням, у четвертому кварталі 2024 року відбулося 4 215 банкрутств компаній, що призвело до скорочення майже 38 тис робочих місць, що є небаченим рівнем з часів фінансової кризи в середині 2009 року.

Порівняно з четвертим кварталом 2023 року, кількість банкрутств наприкінці минулого року зросла на 36%, підрахували в IWH.

Інститут лише частково пов'язує негативну динаміку з поточною економічною кризою та зростанням вартості енергоносіїв і заробітних плат.

Зростання відсоткових ставок та скасування субсидій спричинили ефект надолуження втраченого з 2022 року.

Серед секторів найбільше зростання неплатоспроможності спостерігалося у секторі послуг - на 47% порівняно з минулим роком, тоді як у виробничому секторі - на 32%.