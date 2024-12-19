У листопаді попит на дизельні авто в Україні просів на третину
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Минулого місяця автопарк України поповнили понад 5,2 тис. автомобілів з дизельними двигунами. Це на третину менше, ніж торік.
Про це пише "Укравтопром".
Як зазначається, 1,5 тис. од. із них – нові автівки (+36%), й понад 3,7 тис. од. – вживані, які було ввезено з-за кордону (-45%).
Отже, на ринку нових легковиків дизельні автомобілі охопили 29% проти 20,5% у листопаді 2023 року.
Серед ввезених вживаних авто частка дизельних машин становила 25%, що на 6% менше, ніж торік, а їхній середній вік становив 10,4 року.
У ТОП-5 нових дизельних легковиків потрапили такі моделі:
- Renault Duster – 420 од;
- Volkswagen Tiguan – 181 од;
- Toyota Hilux – 152 од;
- Toyota Land Cruiser Prado – 122 од;
- Skoda Kodiaq – 109 од.
ТОП-5 імпортованих вживаних дизельних автомобілів має такий вигляд:
- Renault Megane – 316 од;
- Skoda Octavia – 252 од;
- Nissan Qashqai – 234 од;
- Volkswagen Passat – 229 од;
- Volkswagen Golf – 150 од.