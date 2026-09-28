У Києві обговорили, як поєднати євроінтеграцію та економічну стійкість малого бізнесу

21 вересня у Києві відбувся форум "Think Small First — Спочатку думай про малих", який об'єднав представників державної влади, українського бізнесу, міжнародних експертів та аналітичних центрів.

Попри безпекову ситуацію та воєнні ризики, понад 80 учасників долучилися до форуму безпосередньо у Києві, а пряма трансляція заходу в YouTube та соціальних мережах зібрала понад 1000 переглядів. Активність учасників була високою протягом усього заходу — під час обох секцій спікери отримали численні запитання від представників бізнесу та експертного середовища.

У центрі дискусії були економічні та податкові реформи, євроінтеграційні процеси та необхідність врахування реальних можливостей мікро- та малого бізнесу під час формування державної політики.

В основі форуму — європейський принцип Think Small First, відповідно до якого інтереси малого бізнесу мають враховуватися на всіх етапах розроблення економічних і регуляторних рішень.

"Кожна регуляторна вимога має свою ціну"

Важливість діалогу між державою та бізнесом окремо підкреслив Борис Емельдеш, амбасадор Національної бізнес-коаліції ММБ.

Говорячи про наслідки нових регуляторних вимог для підприємців, він зазначив:

"Якщо для великого бізнесу питання додаткового адміністрування — це розширення штату юристів або бухгалтерів, то для малого бізнесу це цілком може бути питанням виживання. Кожна регуляторна вимога має свою ціну".

Саме тому, за задумом організаторів, форум став майданчиком не лише для обговорення реформ, а й для прямого діалогу між представниками влади, експертами та підприємцями.

Євроінтеграція має враховувати українські реалії

Під час першої секції учасники обговорили європейський досвід адаптації регулювання та лібералізації вимог на шляху до ЄС, виклики для українського МСБ, зміни у сфері ПДВ та спрощеної системи оподаткування.

Почесний професор Софійського університету, співзасновник та голова правління Institute for Market Economics Крассен Станчев наголосив, що Україна проходить євроінтеграцію в умовах, яких не проходила жодна інша країна: переговорний процес щодо вступу до ЄС відбувається під час війни, на тлі демографічних змін, втрати активів та значної потреби у фінансуванні відновлення.

За його словами, під час реформ важливо враховувати ці особливості та можливості українського бізнесу, передусім мікро-, малого та середнього.

Народний депутат України Ігор Марчук у своєму виступі наголосив на необхідності реального, а не декларативного застосування принципу "Спочатку думай про мале" в Україні. За його словами, попри задекларований євроінтеграційний курс, інтереси мікро- та малого бізнесу досі недостатньо враховуються під час формування державної політики. Окремо він звернув увагу на фактичну відсутність дієвого застосування М-тесту як аналога європейського SME-test для оцінки впливу регулювання на малий бізнес, а також на проблему домінування презумпції винуватості підприємця у підходах частини державних органів.

Серед необхідних кроків Ігор Марчук назвав посилення незалежності Державної регуляторної служби, створення міжвідомчої робочої групи з проблемних питань та розвитку мікро- і малого бізнесу, посилення ролі Міністерства економіки у формуванні політики щодо підприємництва та забезпечення більш збалансованої взаємодії між державою і бізнесом.

Представниця малого бізнесу Леся Золотарьова, Альянс РОМБ, звернула увагу на практичний бік євроінтеграції — вартість та складність нових вимог для підприємців. Вона наголосила на необхідності перехідних періодів, пропорційності регулювання та врахування реальної спроможності малого бізнесу.

Підтримка бізнесу в умовах війни: від державної політики до реальних історій підприємців

Окрему частину Форуму присвятили економічній стійкості бізнесу в умовах війни та тому, якою має бути державна підтримка підприємців, які продовжують працювати попри безпекові ризики.

Голова Комітету Верховної Ради України Олена Шуляк наголосила на необхідності зменшення надмірного державного та регуляторного тиску на бізнес. За її словами, "найкраща допомога для бізнесу — менше уваги держави, менше регуляторних речей". Вона також звернула увагу на те, що механізм компенсації бізнесу за завдані війною збитки досі не створений.

Про те, що за загальними формулюваннями про "підтримку бізнесу" стоять конкретні підприємці та їхні щоденні ризики, розповів Богдан Мосунов, член Координаційної ради Національної платформи МСБ.

Він представив учасникам Форуму ситуацію на прикладі Сумщини — регіону, де підприємці продовжують працювати під постійною загрозою обстрілів, стикаючись із проблемами безпеки, логістики, персоналу та збереження виробництва. Саме реальні проблеми підприємців, зібрані під час консультацій, зустрічей і фокус-груп, стали одним із підґрунтів для напрацювання концепції "Фронт Сіті".

Особливо емоційною частиною виступу стали відео з історіями підприємців Сумщини. Учасники побачили розповіді підприємців, які продовжують працювати у своїх громадах, попри руйнування, обстріли та постійні безпекові ризики.

Форум як майданчик для діалогу

Висока кількість запитань із боку учасників стала одним із показників того, що обговорювані теми безпосередньо стосуються щоденної роботи підприємців.

Формат форуму передбачав не лише виступи спікерів, а й можливість безпосередньо поставити запитання представникам влади, міжнародним експертам та бізнесу. Це дозволило винести у публічну дискусію конкретні проблеми, з якими підприємці стикаються під час податкових, регуляторних та економічних змін.

Ключовим меседжем форуму став принцип: "Спочатку думай про малих. Ніяких рішень про малих без малих".

Організатор: Національна бізнес-коаліція ММБ.

Партнер події: Центр міжнародного приватного підприємництва (CIPE).

Аналітичні партнери: Економічна експертна платформа, CASE-Україна, ISET.

Інформаційні партнери: FinClub, Інтерфакс-Україна, Економічна правда.