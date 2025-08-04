ТРЦ Respublika Park звітує за перше півріччя: tenant-мікс та соціальні ініціативи

Перші місяці 2025 року для столичного торгово-розважального центру Respublika Park позначилися активною трансформацією та зростанням. На ринку, де споживчі уподобання швидко еволюціонують, а попит на комплексні рішення зростає, торгові центри повинні не просто пропонувати асортимент, а створювати екосистему для різних категорій відвідувачів.

У першому півріччі ТРЦ Respublika Park сплатив 286 443 717 грн податків, підтверджуючи значимість бізнесу не лише як комерційного, а й як економічного гравця.

Генеральна директорка Respublika Park Юлія Щаслива зазначила, що стратегія розвитку ТРЦ базується на оновленні tenant-міксу та впровадженні інноваційних форматів, орієнтованих на потреби київського споживача.

За перше півріччя цього року у ТРЦ відкрилися магазини HUGO, Pierre Cardin, ANDRE TAN, Bianka, Secret Shop, KatySOHO, Leinle, Mesonia та Steel Evolution. Окрім цього, магазин Arber переїхав до нової локації з площею понад 400 квадратних метрів, а VOVK і BRANDS оновилися та відкрилися у нових форматах. Портфель брендів охоплює різні цінові категорії та асортиментні групи — одяг, взуття, аксесуари, що дозволяє максимально широко охопити потреби цільової аудиторії.

Beauty-напрямок підсилили відкриттями Zielinski & Rozen, GM Cosmetics, Laser Express, Girlwood, Shenko та оновленням магазину EVA. Концепція включає нішеву парфумерію, косметику та б’юті-сервіси.

Серед нових резидентів — "Всі.Свої Дім та Декор" з продукцією українських виробників та офіційний магазин бренду Whirlpool з побутовою технікою.

Дві нові локації — ресторан "Чорноморка" (перше відкриття мережі у форматі ТРЦ) зі спеціалізацією на рибі та морепродуктах і "Tatarка" з кримськотатарською кухнею у сучасній інтерпретації — диверсифікують гастрономічну пропозицію центру.

У сегменті розваг і сервісів відбулося відкриття KVS Karting Center — критого картингу з трасами для дітей і дорослих. Також відкрилися Photo Center, туристична агенція Tours & Tickets, сервісний центр SM Service AUTO, автосалон ECODRIVE AUTO з вибором електрокарів і гібридів, барбершоп GC Barbershop та магазини World of Comics і Geekach. Крім того, кінотеатр MULTIPLEX відкрив ще 3 нових люкс-зали, один з яких став найбільшим в Україні на 110 місць, що значно підсилює кінопропозицію центру та створює додаткові можливості для преміум-відпочинку.

Соціальні ініціативи як ключовий напрям

Серед важливих подій за перше півріччя 2025-го — відкриття в липні культурно-мистецького центру TYTANOVI. Це перший в Україні простір психологічної та соціальної реабілітації ветеранів з ампутаціями, створений на території торговельного комплексу.

Проєкт реалізовано за підтримки благодійного фонду TYTANOVI, благодійного фонду "Солідаріті" та американського фонду Hansen Ukrainian Mission, який покрив витрати на запуск і взяв на себе фінансування центру протягом року. ТРЦ надав приміщення на пільгових умовах, забезпечивши сталість роботи простору, де проводяться арт- і спорттерапії, творчі студії, освітні та інтеграційні активності.

Найближчі перспективи

Про плани на друге півріччя розповіла директорка з оренди Світлана Горюнова:

"Ми продовжуємо розширювати tenant-мікс і вже найближчим часом у Respublika Park відкриються кілька ключових проєктів. Серед них — флагманські магазини Karl Lagerfeld Man, Karl Lagerfeld, UGG, Lullaby, а також найбільший Brocard в Україні: його площа сягне 1700 м², і він працюватиме у новому форматі.



Вперше у форматі ТРЦ запрацюють магазини OST.1 та Domino. Також очікуємо відкриття нового простору Aromateque — він займе 385 м² у покращеній локації та стане частиною оновленої галереї.



Гастро- і розважальна складова також посилюється: до tenant-міксу приєднаються ресторан "Пузата Хата", ролердром Sport Turbo, боулінг-клуб RePUBlik та сервісна зона "Документ сервіс".



Паралельно завершується реконструкція частини преміум-галереї: орендарі вже почали адаптаційні роботи. Це створить ще більше можливостей для розвитку і привабливих колаборацій всередині ТРЦ".

Respublika Park демонструє стійку динаміку розвитку, інтегруючи комерційні цілі з соціальною відповідальністю. Постійне оновлення tenant-міксу та підтримка суспільно значущих ініціатив формують конкурентні переваги центру на ритейл-ринку. ТРЦ створює унікальний простір для комфортного шопінгу, відпочинку та дозвілля у столиці.

Довідка

Respublika Park — супер-регіональний ТРЦ, відкритий у листопаді 2021 року в Києві, загальна площа – 300 000 кв.м. Власник ТРЦ – австрійська компанія Trafin Consulting und Entwicklungs GmbH, що була заснована у Відні у 2013 році та працює у сфері нерухомості. Наразі акціонер Республіка Парк успішно представлений на ринках нерухомості Центральної та Східної Європи. Trafin здійснює значні інвестиції в торгові, готельні та житлові комплекси у багатьох країнах та є вагомим учасником інвестиційного сектору української економіки як акціонер ТРЦ Respublika Park.