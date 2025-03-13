ТРЦ Respublika Park став генеральним партнером збору на 15 млн грн для ветеранів TYTANOVI

Благодійна ініціатива по збору коштів розпочалась наприкінці січня і тривала в ТРЦ Respublika Park до 9 березня включно. Було зібрано понад 15 мільйонів гривень. Зібрані кошти призначені для проведення операцій з остеоінтеграції та реабілітації ветеранів реабілітаційного центру TYTANOVI.

ТРЦ Respublika Park виступив головним майданчиком для проведення благодійних заходів у підтримку збору, організовуючи події з українськими зірками. Також ТРЦ Respublika Park долучився до збору фінансово, надавши допомогу в розмірі 1 млн. 250 тис. грн.

До ініціативи долучились зірки української сцени, впродовж збору відбулися благодійні концерти з артистами: Enleo, Shumei, Domiy, Khayat, Євген Хмара, Антон Житлов, Слава Бу, Раміль Янгулов, Vlad Darwin, Uliana Royse, Marko Kvitka, Olena Usenko та Swoiia та гурт ADAM.

Важливою частиною благодійної кампанії став весняний концерт українського гурту ADAM, що відбувся 9 березня в ТРЦ Respublika Park. Гості заходу насолодилися улюбленими хітами у виконанні Михайла та Саші Норової.

Програма заходу також включала автограф-сесію з акторами фільму "Песики" та розіграш ювелірної прикраси від Золота Країна. В організації заходу прийняли участь партнери: FILM.UA Group, Золота Країна, Eva Beauty, Multiplex, Neopolis indoor themepark та PROFI.

Від центру TYTANOVI на заході відбувся розіграш електромобіля ZEEKR 7Х та iPhone 16 серед учасників, які зробили донати в рамках благодійного збору. Генеральна директорка ТРЦ Юлія Щаслива вручила сертифікат СЕО фонду TYTANOVI — В'ячеславу Запорожцю на фінансоову допомогу в розмірі 1 млн. 250 тис. грн. від ТРЦ Respublika Park для відновлення та реабілітації ветеранів.

Захід відбувся за підтримки спонсора UKRNAFTA, який також долучився до збору фінансовою допомогою для ветеранів реабілітаційного центру TYTANOVI.

Завдяки зібраним коштам, одразу після закриття збору на 15 млн грн, вже з 10 березня розпочалися операції з остеоінтеграції імплантів ветеранам центру TYTANOVI. Для їх проведення в Київ спеціально прибув всесвітньо відомий австралійський хірург-ортопед професор Муньєд Аль Мудеріс, один із найкращих фахівців у світі з остеоінтеграції.

"ТРЦ Respublika Park завжди був і залишається місцем, де кожен може доєднатися до важливих соціальних ініціатив. Ми пишаємося нашими відвідувачами та партнерами, які показали, що дозвілля та благодійність можуть іти поруч. Разом ми робимо неможливе можливим для тих, хто захищає нашу країну!", — прокоментувала генеральна директорка ТРЦ Юлія Щаслива.

Довідка

Respublika Park – супер-регіональний ТРЦ, відкритий у листопаді 2021 року в Києві, загальна площа – 300 000 кв.м. Власник ТРЦ – австрійська компанія Trafin Consulting und Entwicklungs GmbH, що була заснована у Відні у 2013 році та працює у сфері нерухомості. Наразі акціонер Республіка Парк успішно представлений на ринках нерухомості Центральної та Східної Європи. Trafin здійснює значні інвестиції в торгові, готельні та житлові комплекси у багатьох країнах та є вагомим учасником інвестиційного сектору української економіки як акціонер ТРЦ Respublika Park.