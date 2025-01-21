Трамп погрожує податковою війною для захисту великих корпорацій США

Дональд Трамп наказав посадовцям розробити заходи проти країн, які застосовують "екстериторіальні" податки щодо транснаціональних корпорацій США, що створює ризик глобального конфлікту через податкові режими.

Про це повідомляє газета Financial Times.

Президент США видав цей наказ у понеділок увечері у формі виконавчого розпорядження, оголосивши про вихід США з глобальної податкової угоди, ухваленої минулого року в рамках ОЕСР.

Ця угода дозволяла іншим країнам стягувати додаткові податки з американських транснаціональних корпорацій.

Він також додав, що "список варіантів захисних заходів" має бути підготовлений "протягом 60 днів", що стало попередженням для підписантів угоди ОЕСР — включаючи країни ЄС, Великобританію, Південну Корею, Японію та Канаду — про намір Вашингтона здійснити радикальні виклики глобальним податковим правилам.

У розпорядженні Трампа йдеться також про розслідування "чи відповідають податкові правила іноземних країн податковим угодам із США, чи є в них правила, які мають екстериторіальний характер або непропорційно впливають на американські компанії".

Колишня посадовиця Міністерства торгівлі Великобританії Еллі Ренісон, заявила, що цей крок демонструє розширення "економічної війни" Трампом далеко за межі мит у відповідь на те, що США вважають дискримінаційними практиками інших країн.

Грант Варделл-Джонсон, голова глобальної податкової політики в компанії KPMG, зазначив, що відповідь США може включати додаткові податки для іноземних компаній, що працюють у США, або утримання податків на платежі до таких юрисдикцій.

У двочастинній записці до міністра фінансів США Трамп спочатку наказав скасувати зобов’язання, які адміністрація Джо Байдена взяла в рамках угоди ОЕСР, — крок, який був широко очікуваним. Але потім він розширив сферу атаки.

Потенційний масштаб дій включає не лише те, чи порушує угода ОЕСР податкові угоди, а й екстериторіальний потенціал усіх податкових правил у всіх країнах.

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп у понеділок заявив, що глобальна угода про мінімальний корпоративний податок "не має сили чи дії" в США, фактично вивівши країну з історичної домовленості 2021 року, укладеної адміністрацією Байдена з майже 140 країнами.