ТОВ "СТМ-Фарм" — лідер серед постачальників лікарських засобів в Україні

У червні відбулася знакова подія для українського професійного ринку. У межах закупівельної премії країни "Zakupivli.Кращі 2026" були підбиті підсумки за минулий рік. Серед нагороджених — ТОВ "СТМ-Фарм", що є частиною холдингу ТОВ "БаДМ", одного з провідних фармацевтичних дистриб'юторів України.

Премія електронних закупівель національного рівня

Ініціатива "Zakupivli.Кращі 2026" заснована у 2016 році. Сьогодні це поєднання багаторічних традицій ринку та аналізу кейсів 2025 року. Вона слугує однією з ключових відзнак для активних учасників майданчиків "Prozorro" та "Prozorro.Продажі". За результатами премії відзначають компанії, які проявляють стійкість та адаптивність до сучасних умов і досягають професійних результатів.

Переможці визначалися двома шляхами:

оцінкою незалежного експертного журі,

відкритим онлайн-голосуванням.

Нагородами у межах "Zakupivli.Кращі 2026" відзначають тих, хто, попри всі можливі виклики, продовжує удосконалювати бізнес-процеси, відповідально виконує свої зобов'язання та підтримує сталий розвиток.

"Ми — найбільший майданчик державних та комерційних закупівель в Україні. Вже понад 10 років ми будуємо екосистему, де бізнес знаходить можливості, а держава — надійних партнерів. Премія "Zakupivli КРАЩІ" — це наш спосіб подякувати вам за професійність та розвиток прозорого ринку", — зазначає організатор премії Zakupivli.Pro на сайті премії.

Нагорода та визнання суспільством

У категорії "Експертний вибір" майстром постачання лікарських засобів визнано ТОВ "СТМ-Фарм". Крім того, за результатами голосування серед компаній, які потрапили у ТОП-10 за рішенням журі у розділі "Постачальники", ТОВ "СТМ-Фарм" увійшов у трійку лідерів, що підтверджує високий рівень довіри з боку професійної спільноти і клієнтів. Отримання премії відображає стабільну якість роботи команди і відповідність високим вимогам галузі.

Окремо варто відзначити рівень підтримки з боку громадськості. Такий результат демонструє не лише пізнаваність бренду, а й довіру партнерів.

Щорічно та послідовно ТОВ "СТМ-Фарм" зміцнює свої позиції на ринку фармацевтичної дистрибуції.

"Ці досягнення — доказ дієвості обраної моделі розвитку. Отримані результати переконливо засвідчують правильність нашої стратегії. Ми системно інвестуємо в експертизу команди та операційну досконалість — що є фундаментом для стійкого зростання", — наголошує в.о. генерального директора ТОВ "БаДМ" Дмитро Бабенко.