Top Employers вкотре визнав ВАТ Україна кращим роботодавцем України, Європи та світу

BAT Україна вже увосьме отримує міжнародну сертифікацію Top Employer, яка підтверджує високі стандарти компанії у створенні сучасного, ефективного та комфортного робочого середовища. У 2026 році загальний результат компанії склав 92,78%, а 9 із 20 категорій були оцінені на максимальні 100%.

Цього року лише 5 компаній в Україні отримали сертифікацію Top Employer, що ще раз підкреслює вагомість цього досягнення та високий рівень HR-практик BAT Україна.

Інститут Top Employers – це міжнародна організація, яка з 1991 року оцінює кращі практики компаній по всьому світу з питань управління персоналом. Дослідження охоплює шість ключових напрямів, які складаються з двадцяти тем, таких як стратегія управління персоналом, робоче середовище, залучення талантів, навчання та розвиток, різноманіття, рівність, інклюзивність і добробут працівників.

Генеральний директор Top Employers Institute Адріан Селігман зазначив:

"Отримання сертифікації Top Employer 2026 підтверджує відданість BAT Україна створенню виняткового робочого середовища, яке забезпечує сталу ефективність бізнесу. Узгодженість HR-стратегії з бізнес-цілями та прагнення до постійного вдосконалення демонструють силу трансформаційних підходів компанії. Ми пишаємося тим, що відзначаємо BAT Україна за внесок у розвиток кращого світу праці в Україні".

Щороку BAT Україна вдосконалює корпоративну культуру через призму цінностей, створюючи умови для професійного та кар'єрного розвитку співробітників, підтримуючи добробут команд і впроваджуючи сучасні підходи до управління людьми. Компанія також приділяє значну увагу програмам залученості, мотивації та розвитку талантів.

Окремим пріоритетом для BAT Україна залишається формування інклюзивного середовища, де кожен має рівні можливості для розвитку, реалізації потенціалу та професійного зростання.

Керівниця відділу управління персоналом BAT Україна Катерина Прокопенко зазначає:

"Ми пишаємося тим, що вже увосьме отримуємо міжнародне визнання як Top Employer. Це результат щоденної роботи всієї команди та нашого прагнення створювати середовище, у якому люди можуть розкривати свій потенціал, розвиватися та досягати амбітних цілей. Ми й надалі будемо інвестувати в наших людей і залишатися роботодавцем, яким пишаються наші співробітники".

У 2026 році Top Employers Institute сертифікував майже 2 500 організацій у 131 країні/регіоні. Ці сертифіковані роботодавці позитивно впливають на життя понад 14 мільйонів працівників у світі.

Довідка

ВАТ Україна (ВАТ Ukraine) — перше підприємство з іноземними інвестиціями в тютюновій галузі України, яке було засноване в 1993 році на базі Прилуцької тютюнової фабрики. Компанія входить до складу Групи BAT.

ВАТ Україна є одним з найбільших інвесторів та працедавців міста Прилуки й Чернігівської області – у компанії працює близько 800 осіб, з них – понад 400 у Прилуках. Продукція ВАТ Україна експортується до країн Європейського Союзу, Близького Сходу та Середньої Азії.

The Top Employers Institute — провідний глобальний уповноважений орган із сертифікації видатних досягнень у сфері створення найкращих умов праці (People Practices). Інститут допомагає компаніям розвивати ці практики, щоб покращувати світ праці. Завдяки програмі Top Employers компанії-учасники можуть отримати сертифікацію та бути визнаними роботодавцем вибору.

