TikTok посилить перевірку віку в ЄС на тлі зростання тиску регуляторів

TikTok упродовж найближчих тижнів почне розгортати по всій Європі нову технологію визначення віку через посилення регуляторного тиску — її вимагають краще виявляти й видаляти акаунти дітей до 13 років.

Про це повідомила компанія агентству Reuters.

Раніше не розголошувана система стала продовженням річного пілоту в Європі. Вона аналізує дані профілю, опубліковані відео та поведінкові сигнали, щоб спрогнозувати, чи може акаунт належати неповнолітньому користувачеві. Позначені системою акаунти переглядатимуть спеціалізовані модератори, а не блокуватимуть автоматично, заявив TikTok.

Розгортання відбувається на тлі того, що європейські органи влади уважніше перевіряють, як платформи встановлюють вік користувачів у межах суворих правил захисту даних, адже існують побоювання, що нинішні підходи або неефективні, або надто втручаються в приватність.

Минулого року Австралія запровадила першу у світі заборону соцмереж для дітей до 16 років, а Європарламент просуває ідею вікових обмежень для соцплатформ. Данія хоче заборонити соцмережі для тих, хто молодший за 15.

Пілот у Великій Британії призвів до видалення тисяч додаткових акаунтів дітей до 13 років.

Попри масштабні зусилля, у світі немає загальноприйнятого способу підтвердити вік людини із збереженням приватності, зазначив TikTok.

Для апеляцій після блокувань компанія використовуватиме оцінювання віку за обличчям від провайдера верифікації Yoti, а також перевірки банківською карткою та документами, виданими державою.

