SharksCode на "Коді економіки": "Роль людського капіталу в час AI-параної"

5 жовтня в Києві відбулася конференція "Код економіки", яка поєднує потреби українських галузей із технологіями для модернізації економіки та конкуренції на світовому ринку. Захід зібрав понад 300 гостей, серед яких лідери індустрій, представники влади та ІТ-бізнесу. Говорили про те, як технології вже змінюють роботу бізнесу, команди та підходи до управління. Серед спікерів були представники Міністерства економіки та довкілля України, Міністерства цифрової трансформації України, Національного банку України, Google, SAP Ukraine, Метінвест Діджитал та інших компаній.

Chief Human Resources Officer компанії Шаркскод Світлана Оніщенко виступила в дискусії "Роль людського капіталу в час AI-параної" разом зі співзасновником курортного селища Kryla Karpaty by Edem і засновником агенції Grape Юрієм Гладким. Модерувала розмову керівниця з розвитку бізнесу та партнерств Academy DTEK Тетяна Шерман. Спікерка розповіла про досвід SharksCode у впровадженні AI в HR-процеси.

Для SharksCode цей виступ став можливістю підбити проміжні підсумки власної AI-трансформації. HR-команда почала з онбордингу і за 10 днів запустила першу версію AI-помічниці Акулини. Сьогодні Акулина допомагає новачкам швидше орієнтуватися у внутрішніх процесах компанії та бере на себе частину типових запитів, які раніше забирали час HR-команди.

Страх перед AI, за словами Світлани Оніщенко, часто закінчується там, де починається практика. Поки технологію знають переважно з новин, розмова крутиться навколо питання "чи замінить AI людей?". Після перших реальних тестів фокус швидко змінюється: що варто автоматизувати, де це справді економить час і які рішення все одно мають залишатися за людиною.

Але менше рутини не означає, що роль людини стає меншою. Вона просто змінюється: AI може шукати, аналізувати та виконувати повторювані дії, а за людиною залишаються контекст, критичне мислення, емпатія та відповідальність. У такій моделі спеціаліст дедалі більше стає оркестратором: вирішує, що віддати AI, задає правила, перевіряє результат і відповідає за фінальне рішення.