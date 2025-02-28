Столичний ЖК Greenville Park пропонує знижки -20% на квартири і вигідне розтермінування

Київський житловий комплекс Greenville Park від групи компаній Greenville запустив спеціальну пропозицію для бажаючих жити в серці Києва. На обрані квартири діє знижка до -20% та безвідсоткова оплата частинами протягом 12 місяців.

Greenville Park розташований на Подолі. Це 25-поверховий сучасний житловий комплекс бізнес-сегменту, побудований за монолітно-каркасною технологією. Навісний вентильований фасад зроблений з керамограніту, із утепленням базальтовими мінераловатими плитами.

Висота стелі - майже 3 метри, панорамні вікна з чудовим видом на Київ. Гнучкі планування дозволяють власнику створити квартиру мрії за власними уподобаннями.

В Greenville Park створені всі умови для справді якісного рівня життя: цілодобова охорона та відеоспостереження, індивідуальна система доступу, консьєрж-сервіс. Є бізнес-зона на першому поверсі для роботи та ділових зустрічей, дитяча кімната, багатоярусний підземний паркінг, індивідуальна котельня для опалення будинку.

Три головні переваги Greenville Park

Локація в центрі. Поруч історичний центр столиці, бізнес-квартал, посольство Азербайджана та мальовничий сквер імені Г. Алієва, ресторани, магазини, будь-яка необхідна інфраструктура.

Топові будматеріали. В будівництві використовуються лише матеріали найвищої якості: екологічно чисті, довговічні, стійкі до кліматичних змін та енергоефективні.

Стиль та рівень життя. Greenville Park поєднує технологічність, функціональність та ергономіку простору. Сильна сторона комплексу - тут немає нічого зайвого і немає нічого непотрібного. Житло в цьому комплексі не лише підкреслює статус власника, але й створює атмосферу комфорту, безпеки і затишку.

Про забудовника

Greenville - один з найбільш успішних забудовників Львова. З 2007 року компанія працює в сфері житлової та комерційної нерухомості, розробляє та будує багатофункціональні житлові комплекси.

Зараз серед портфельних проєктів Greenville - комплекси комфорт-класу у Львові (Greenville Park Lviv, Greenville House, "Місто трав" та "Добра оселя"), курортний готель "Лісова пісня" в Трускавці та 2 ЖК бізнес-класу в Києві - Greenville Park та Greenville на Печерську.

З 2016 року Greenville також впроваджує міжнародні проєкти в галузі альтернативної енергетики.