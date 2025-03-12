Стартувало будівництво найбільшого відкритого аквапарку у Київській області

Масштабний аквапарк "RIVIERA CLUB" уже будується в Ірпені та буде відкритий у 2026 році. Це не просто водна локація, а сучасний динамічний майданчик для проведення яскравих незабутніх заходів. Нарешті в Ірпінь зайшов приватний інвестор, який першим реалізує такий глобальний проєкт у Київській області. Будуть створені нові робочі місця (обіцяють 200 чоловік за зміну), поповнюватися місцевий бюджет, покращуватися інфраструктура та залучатися нові інвестиції для розвитку міста.

Різноманітні розваги для всієї сім’ї

Аквапарк за день зможе прийняти до 1000 чоловік. Особливо зручно буде туди добиратися із житлового комплексу "Синергія Сіті". Аквацентр розташований поруч з Ірпінською набережною на приватній земельній ділянці. У ньому буде дитячий та дорослий водні комплекси з гірками, дорослий басейн для відпочинку, а також літній майданчик для різноманітних заходів, ресторан, фудкорт, кафе та багато іншого.

Безпека перш за все

Проєкт будується з дотриманням усіх безпекових норм. Зважаючи на те, що одночасно в аквапарку перебуватимуть сотні людей, передбачена наявність аварійного та евакуаційного освітлення, автоматичного оповіщення людей про пожежу, улаштування первинних засобів пожежогасіння відповідно до норм. Під час повітряної тривоги відвідувачі зможуть спуститися в укриття, яке передбачено проєктом. Будівництво аквапарку здійснюється з дотриманням діючих норм законодавства України у сфері охорони навколишнього середовища.

Майбутній розважальний комплекс "RIVIERA CLUB" стане новим місцем для сімейного відпочинку та активного проведення часу в столичному регіоні.