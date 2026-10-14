Старша школа змінюється вже зараз: що батькам учнів 8–9 класів треба знати про реформу-2027

З вересня 2027 року старша школа в Україні переходить на трирічне профільне навчання. Учні 10–12 класів навчатимуться в академічних ліцеях, де зможуть обирати профіль і приділяти більше уваги предметам, які відповідають інтересам і планам на майбутнє. Для батьків учнів нинішніх 8–9 класів це означає, що вже час придивлятися до варіантів продовження навчання після 9 класу.

Особливості реформи старшої школи

Нинішня навчальна програма акцентує на великій кількості предметів, а чи потрібні дитині всі вони однаково — питання риторичне.

Саме тому українська старша школа переходить до більш прогресивної освітньої моделі:

Утворюватимуться академічні ліцеї, де школярі будуть навчатися в 10–12 класах (так, 3 роки, а не 2).

Навчання в таких ліцеях буде розділене за профілями.

Школяр зможе вибирати предмети як у межах свого профілю, так і поза ним — для загального розвитку.

У чому основна перевага такого навчання? Наприклад, майбутній інженер зможе приділяти більше уваги математиці й фізиці, а підліток, якого цікавить англійська, матиме змогу практикувати мову комплексно. Така система дає дитині на 1 рік більше для того, щоб краще підготуватися до НМТ саме з тих предметів, які потрібні будуть для вступу на обрану спеціальність.

Можливі труднощі реформи

Такі масштабні зміни в освітній системі тягнуть за собою багато ризиків для школярів та їхніх батьків.

Логістичні незручності. Далеко не кожна школа стане академічним ліцеєм, тож поблизу вашої домівки його може й не бути.

Обмеженість профілів. Якщо академічний ліцей невеликий, він не завжди зможе запропонувати весь спектр профільних курсів.

Проблеми з організацією. Школярі зможуть вибирати предмети, що їх цікавлять, проте для звичайних шкіл це створюватиме проблеми у формуванні розкладу.

Як дистанційні школи готуються до реформи

Для дистанційних шкіл гнучкий графік, цифрові матеріали й індивідуальний темп навчання — уже звична практика. Саме ці можливості можуть стати основою для профільної старшої школи, де учні приділятимуть більше уваги предметам відповідно до своїх інтересів.

Наприклад, у першій та найбільшій в Україні дистанційній школі "Оптіма" підготовку до реформи пов'язують із розвитком профілів і курсів на вибір. Водночас вибір профілю — це не лише перелік предметів. Важливо, щоб дитині підходили темп навчання, спосіб взаємодії з викладачами та рівень самостійності. Тому знайомитися з різними закладами й форматами варто заздалегідь. В "Оптімі" для цього передбачений безоплатний 14-денний демодоступ.

Але реформа передбачає і альтернативний варіант

Деякі підлітки навіть у 14–15 років розуміють, у якій професії хочуть розвиватися, і для них існує ще одна опція — фахова передвища освіта.

В "Оптімі" зазначають, що в такому разі можна придивитися до дистанційного коледжу OPTIMA, у якому зараз відкрито багато актуальних програм, як-от маркетинг, графічний дизайн чи IT. І спробувати якусь із них також можна, скориставшись демодоступом до платформи.

У 15 років дитина точно не повинна знати, ким хоче бути все життя. Але їй важливо розуміти, які можливості в неї є. Тож реформа школи дає підлітку й батькам привід уважніше поставитися до наступного освітнього кроку: поміркувати, спробувати та ухвалити рішення, яке допоможе дитині розвиватися й рухатися до своєї мети.