Співробітники Київстар здали 65 літрів крові в межах ініціативи "Місяць донорства"

Протягом лютого 2025 року співробітники Київстар традиційно долучилися до благодійної ініціативи компанії "Місяць донорства крові", щоб допомогти тим, хто цього найбільше потребує: цивільним, військовим, дітям. У результаті проєкту 155 працівників компанії здали загалом 65 літрів крові в 10 містах України.

" Місяць донорства в Київстар — це частина корпоративної культури взаємодопомоги. Це надзвичайно важливо зараз, в умовах війни, адже кров потрібна щодня, в будь-якому куточку України. Ми пишаємося всіма співробітниками, які долучилися до ініціативи, оскільки разом ми допомагаємо рятувати життя наших українців — цивільних та військових ", — зазначила Олеся Оленицька, директорка з корпоративних зв’язків Київстар .

Корпоративне волонтерство є важливою частиною діяльності Київстар. За час існування ініціативи корпоративного донорства крові, яка триває з 2019 року, загалом вже майже 600 співробітників здали кров — це близько 270 літрів крові, яка рятує життя цивільних, дітей та військових.

Цього разу ініціатива охопила Київ, Білу Церкву, Львів, Дніпро, Черкаси, Харків, Ужгород, Івано-Франківськ, Кропивницький і Кривий Ріг.

Вперше було організовано донацію в офісі компанії у Львові за підтримки ГО "Агенти крові". Усі донори отримали пам’ятні подарунки від компанії та партнерів, можливість зробити фото на згадку та обід донорів. Також вперше у Дніпрі була проведена гуртова донація, що стало важливим кроком для розширення волонтерського руху компанії.

У Києві процес здачі крові був традиційно організований в центральному офісі компанії, де бригада медиків із Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. М. Амосова здійснювала централізований забір.

Співробітники компанії "Київстар" регулярно підтримують тих, хто потребує допомоги. За час повномасштабної війни корпоративні волонтери зібрали понад 3 млн грн на допомогу постраждалим від війни.