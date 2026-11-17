До участі запрошують мешканців громади, які хочуть започаткувати власну справу або розвивати наявний бізнес. Програма передбачає бізнес-навчання, менторську підтримку та грантове фінансування для найкращих проєктів.

GORO Mountain Resort спільно зі Славською селищною радою відкрили набір на другий потік навчально-грантової програми "Славсько творить". Учасники з-поміж жителів громади та ВПО, які проживають тут понад рік, пройдуть бізнес-навчання і зможуть отримати грант на запуск або розвиток власної справи. Загальний фонд програми становить 1,5 млн грн: 1 млн грн надає GORO Mountain Resort, ще 500 тис. грн виділяє громада.

Ініціативу масштабували за підсумками першого набору, щоб підтримати локальний бізнес у сферах гастрономії, крафту, ремесел і туризму, адже зі зростанням потоку гостей зростає попит на місцеві продукти й сервіси. У другий потік на конкурсній основі відберуть до 30 учасників — на них чекають заняття з маркетингу, фінансів і сервісу, а також фінальний захист проєктів.

"Розвиток громади починається з людей, які готові втілювати свої ідеї та створювати нові можливості. Перший набір програми показав, що в Славській громаді є багато ініціативних мешканців, яким потрібні знання, підтримка та стартові ресурси для розвитку власної справи. Ми продовжуємо цю програму, щоб більше людей могли реалізувати свій підприємницький потенціал, створювати робочі місця та розвивати економіку громади", — зазначив в. о. голови Славської селищної ради Олег Даниляк.

"Ми переконані, що розвиток великого курорту має розкрити потенціал та нові можливості і для кожного підприємця в громаді. Наша роль як великого бізнесу — підтримати місцеві ініціативи знаннями, менторством та капіталом, а згодом забезпечити їм потік клієнтів. Коли турист відкриває для себе Славсько через родинну пекарню, пасіку чи ремісничу майстерню — виграють і гості, і громада, і сам курорт", — розповів Володимир Гаразд, CEO GORO Mountain Resort.

На перший потік програми подали 41 заявку: 26 учасників пройшли навчання, 16 захистили бізнес-проєкти, а вісім здобули гранти. Найбільшу підтримку — 284 000 гривень — отримала власниця хлібної ресторації "Спадок" Людмила Яромій, яка випікає хліб на заквасці й ощипки у столітній родинній хаті.

"Участь у програмі мене щиро надихнула та багато чого навчила, зокрема як правильно працювати з туристами. Навчання дало не лише теорію, а й практичні інструменти, що надзвичайно цінно для людини, яка тільки починає свій бізнес. Завдяки грантовій підтримці я зможу придбати професійні печі та інвентар", — розповідає Людмила Яромій.

А пасічник Роман Фурів отримав 50 000 гривень на облаштування тераси біля старовинної хатини для дегустацій карпатського меду та створення кав'ярні-студії "Чай з медом".

"Мешканці громади мають розвивати те, що вміють і люблять. Наша місцевість багата на різні промисли: люди збирають ягоди й гриби, і це можна робити не лише для себе, а й на продаж. Кожен має подумати, що саме може запропонувати майбутнім мандрівникам", — ділиться Роман Фурів.

Подати заявку на участь у другому наборі можна до 7 грудня 2026 року.