Скільки коштує блефаропластика та ТОП-3 фактори, що впливають на ціну

Розкид вартості на підтяжку повік іноді дивує навіть тих, хто давно цікавиться операцією. В одному місті ціна блефаропластики може відрізнятись у 2-3 рази, і це викликає плутанину. Часто пацієнти зосереджують увагу лише на вартості роботи хірурга. При цьому додаткові пункти залишаються "за кадром". Але вони можуть позначитися на фінальному прайсі навіть більше. Щоб не було сюрпризів, пропонуємо розібратися в основних трьох факторах, що впливають на ціну пластики повік.

1 фактор — тип операції

Вибір техніки пластики — перше, що впливає на вартість. Одні методи прості та вимагають мінімуму часу. Інші — складні та передбачають тонку ювелірну роботу. І все це вплине на підсумкову суму. Основні типи операції такі:

Верхня блефаропластика. Найдоступніший варіант, спрямований на усунення нависання.

Нижня пластика. Більш складний різновид. Особливо, коли йдеться про транскон'юктивальний доступ і жирозберігаючу техніку, тобто з перерозподілом жиру. Відповідно, ціна блефаропластики вища.

Кругова підтяжка. Максимальний обсяг робіт, коли хірург коригує і верхні, і нижні повіки одночасно. Вартість тут пропорційно найбільша.

Враховувати варто додаткові процедури, які нерідко входять до плану операції. Наприклад, для гармонійного результату хірург може запропонувати:

ліпофілінг;

кантопексію;

корекцію малярних мішків.

Кожен пункт збільшує фінальну ціну блефаропластики, але робить результат більш передбачуваним та естетичним.

2 фактор — кваліфікація та досвід хірурга

Репутація лікаря залишається значним чинником. Чим вищий попит на хірурга, чим більше у нього практики, підтверджених та успішних результатів, тим вищий його прайс. Але ця різниця зрозуміла. Вища ціна блефаропластики в досвідченого хірурга — це інвестиція в безпеку та природний результат. Економія часто призводить до зворотного сценарію. Виправлення помилок коштує дорожче і потребує тривалого відновлення.

Окремо варто сказати про вузькопрофільних хірургів. Особливо цінуються фахівці, які працюють саме із періорбітальною зоною. Їхнє глибоке розуміння анатомії очей робить результат красивим і стійким, але одночасно підвищує цінність роботи.

3 фактор — витрати клініки та сервіс

У вартість операції входить не лише робота лікаря. До неї входять ще десятки невидимих ​​для пацієнта деталей. Щоб розуміти, за що ви платите, важливо враховувати базові елементи:

клас та оснащеність операційної;

наявність реанімації;

сучасне обладнання та контроль стерильності;

витратні матеріали та моніторинг стану пацієнта після операції.

Окремо враховується анестезія. До її вартості входить робота анестезіолога та препарати. Місцева анестезія зазвичай дешевша, але для складних втручань частіше потрібна седація або наркоз. Відповідно це збільшує вартість.

Деякі клініки пропонують пакети, що включають аналізи, перебування в палаті та подальші огляди. Усі ці нюанси потрібно уточнювати перед операцією, щоб уникнути несподіваних витрат.

Вартість операції формується з багатьох факторів, і не варто порівнювати лише цифри. Набагато важливіше — врахувати досвід хірурга, можливості клініки та обсяг послуг. Наприклад, у київській клініці MED CITY передбачено різні варіанти під потреби клієнта. Операції проводять провідні столичні хірурги на передовому обладнанні. Це хороший приклад і орієнтир, коли ви шукаєте місце для проведення блефаропластики.