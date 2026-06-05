Синергія ввела в експлуатацію другий будинок ЖК Синергія Київ

Будівельна група Синергія ввела в експлуатацію другий будинок столичного проєкту ЖК Синергія Київ. Для інвесторів це означає перехід до оформлення документів, отримання ключів і переїзд у власне житло у столиці.

Для ринку новобудов введення будинку в експлуатацію залишається одним із головних показників надійності девелопера. Покупці все частіше оцінюють не лише ціну квадратного метра, а й темпи будівництва, регулярність здачі будинків, прозорість процесів і готовність об'єкта до фактичного користування.

ЖК Синергія Київ розташований на Позняках — у районі з усталеною міською інфраструктурою. Поруч уже працюють транспорт, магазини, медичні та освітні заклади, ТРЦ і сервіси для щоденного життя. Додаткова перевага локації — оточення п'яти озер, що створює простір для прогулянок і відпочинку поруч з домом.

У самому комплексі перші поверхи займає комерція. Це дає мешканцям доступ до частини потрібних сервісів безпосередньо в ЖК і підсилює щоденну зручність проєкту.

Один із практичних плюсів для майбутніх власників — розширене наповнення квартир. У квартирах виконали тинькування стін і бетонну стяжку підлоги, встановили радіатори, лічильники, вікна Rehau з п'ятикамерним профілем, надійні вхідні двері та водяну теплу підлогу. Це скорочує частину витрат і часу на старті ремонту. Для кондиціонерів передбачені кошики, щоб зберегти охайний вигляд фасаду.

У будинку також реалізовані рішення для автономності. Опалення та гаряче водопостачання забезпечує дахова газова котельня. Це дозволяє не залежати від міських тепломереж і гнучкіше керувати опалювальним сезоном. На випадок відключень електроенергії передбачений дизельний генератор, який підтримуватиме роботу котельні, ліфтів, насосних станцій, освітлення спільних зон і систем контролю доступу.

Для автомобілів у комплексі збудовано підземний паркінг. До нього можна спуститися ліфтом із будинку. Під час повітряних тривог паркінг також може використовуватися як безпечний простір для мешканців.

Територію комплексу формують як двір без авто. Простір біля будинку буде пішохідним, із дитячими зонами, гамаками, альтанками та продуманим озелененням. Рослини підібрані так, щоб двір залишався зеленим і приємним у різні сезони.

ЖК Синергія Київ також акредитований для участі в державній програмі єОселя. Для покупців це додатковий фінансовий інструмент придбання житла, а для проєкту — ще один рівень перевірки з боку банків і профільних установ.

Введення другого будинку в експлуатацію підсилює готовність проєкту та наближає інвесторів до переїзду. Для тих, хто розглядає нерухомість як інвестицію, готовий будинок із автономними рішеннями, паркінгом, комерцією в комплексі та розвиненою локацією має практичну цінність як для проживання, так і для орендного сценарію.