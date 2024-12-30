"Синергія" на IBuild 2024 — премія соціально відповідальному забудовнику кращого ЖК в Ірпені

Грудень 2024 року став переможним для одного з найбільших забудовників Києва та передмістя. Будівельна група "Синергія" стала переможцем престижної премії IBuild 2024 за ведення соціально-відповідального бізнесу та в номінації "Кращий житловий комплекс року". Це досягнення стало одним із визначальних у році, що минає, оскільки премія є єдиною саме у будівельній галузі. Нею відзначають кращих із кращих: тих, які використовують сучасні технології будівництва, здають будинки у визначений термін та проявляють чудеса стійкості.

Будівельна група "Синергія" працює для людей

"Синергія" себе показала як соціально відповідальний бізнес: підтримка вітчизняного виробника, а також створення комфортного простору для мам з колясками, людей з інвалідністю говорить про те, що компанія цінить кожного. У кожному вона бачить величезний потенціал як забудовник та роботодавець.

"Синергія" робить вагомий вклад у майбутнє України: цьогоріч відкрили велике спортивне містечко "Спорт Сіті" із зонами, призначеними для різних командних ігор. До занять спортом приєдналися не лише мешканці "Синергія Сіті", а й усі охочі ірпінці. Компанія навіть запросила тренерів, щоб початківцям було комфортно розпочати заняття та знайомитись із правилами ігор та, звісно, одне з одним. Спортивні активності на свіжому повітрі і оздоровлюють, і зближують, і сприяють нетворкінгу.

Неабияка роль такого любительського спорту у психологічному розвантаженні. Батьки радіють, що діти набагато менше сидять в телефонах. Тепер додатково до уроків фізкультури школярі можуть грати у футбол, баскетбол та інші ігри на свіжому повітрі. Навіть коли погода холодна, тут не буває пусто.

Окремо хочеться згадати допомогу ЗСУ, купівлю автомобілів, дронів, сприяння інтеграції у суспільство ветеранів. "Синергія" сприяє перемозі та проводить збори для військових, долучилась до створення зручного простору, де ветерани можуть знайомитись, тренуватись, спілкуватись, потрохи повертатись у суспільство та відчувати себе потрібними.

"Синергія Сіті" дозволяє жити яскраво та з комфортом

На території ЖК "Синергія Сіті" в Ірпені є всі умови для добробуту родин, в тому числі з маленькими дітьми. Тут зручно займатися спортом, брати участь у майстер-класах, навіть обговорювати прочитані книги у новоствореному книжковому клубі. У ЖК "Синергія Сіті" маленькі українці з радістю грають на майданчику, де є купа гойдалок, каруселей, велика пісочниця та гірка. Мами запевняють: важко потрапити додому, адже діти захоплені грою, вони вчаться дружити, спілкуватися та ділитися іграшками. А головне, що не треба нікуди йти, все біля дому.

Поруч все, що треба: фітнес-клуб, де зручно займатися з найкращими тренерами, салон краси, де із жінок роблять принцес та королев. Уже працює відділення Нової Пошти, аптека, мешканці чекають на відкриття АТБ.

На території безпечно і затишно. Спільнота щасливих ірпінців весь час поповнюється. Доступне житло будуватиметься і далі, незважаючи ні на що. У 2024 році здано 5 будинків, а ще 12 чекають своєї черги у наступному році. Уже іде оздоблення фасадів, можна прийти на екскурсію та побачити на власні очі. Плани є, люди є, можливості знаходяться постійно. Це виглядає, як маленьке диво, а насправді є результатом кропіткої праці та відданості улюбленій справі.